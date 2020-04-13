İntern hekimler: Belirsizlik ve adaletsizlik giderilsin

Kutluay ORDU

Mersin

Tüm dünyayı tehdit eden koronavirüs pandemisi nedeniyle yaşanan belirsizlik hekim adaylarını da etkiledi. Mezun olmalarına 3 ay kala intern (6. sınıf tıp öğrencisi) hekimlerin ne yapacağı hâlâ netleşmedi. YÖK, öğrenci ve doktor arası bir pozisyonda olan intern hekimlerle ilgili kararı üniversite rektörlüklerine bıraktı. Bu kararın ardından çoğu üniversite, internlerin de öğrenci olduğunu ve eğitime ara verildiğini açıklarken, bazı üniversiteler ise ‘internler personeldir’ diyerek internlerin çalışacağını duyurdu. Böylece birçok öğrencinin de karşı çıktığı bir adaletsizlik ortaya çıktı. Mezuniyet açısından da belirsizlik ve adaletsizlik sürüyor. Bazı üniversiteler öğrencilerini normal zamanda mezun edeceğini açıklarken bazıları ise henüz bir karar açıklamadı.

Tüm bu yaşananlar üzerine popüler bir mesajlaşma programı üzerinden birçok üniversiteden 4 bini aşkın internün katıldığı bir grup açılarak tüm bu olanlar ve internlerin ne istedikleri tartışıldı. İnternler seslerini duyurabilmek için Evrensel'e aldıkları kararları ileterek taleplerinin bir an önce yerine getirilmesini istedi.

SÜRE KAYBI YAŞANMASIN

İnternlerin açıklaması ve talepleri şu şekilde:

"Çoğu üniversitede intern doktorların durumunun belirsizliği devam etmekte. Her üniversite kendi öğrencileri için farklı kararlar aldığını çeşitli kanallardan duyurmakta; kimi geri dönüşler için tarih vermekte, kimisi şu an çalıştırmakta, kimisi de açıklama bile yapmayarak öğrencilerini belirsizlikten kaynaklı ümitsizliğe itmektedir. Bu şartlarda ortaya oldukça adaletsiz bir tablo çıkıyor. Geleceği belirsiz hekimler olarak, önümüzde Tıpta Uzmanlık Sınavı, Devlet Hizmet Yükümlülüğü, Uzmanlık eğitimi gibi birçok stres dolu dönem bizleri beklemektedir, belirsizlik ise bu karmaşayı daha fazla artırmaktadır. Biz sağlık neferlerine hassasiyetle sahip çıkılması için çağrımız:

İntern doktor olarak beklenen sürede mezun edilmeyi ve süre kaybı yaşanmayacak şekilde karar alınmasını, Diğer bölümlerin mağdur edilmemesi için yapılan uzaktan eğitim, hızlandırılmış eğitim, erken mezuniyet gibi seçeneklerin intern doktorlar için de göz önünde bulundurulmasını, Üniversitelerin alacağı kararların farklı olmasıyla doğacak adaletsiz ortamın engellenmesi adına ortak bir kararın alınmasını talep ediyoruz."

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