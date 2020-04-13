13 Nisan 2020 15:47
Hükümet kabinesi toplandı: Gündem koronavirüs
Hükümet kabinesi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında toplandı. Toplantıda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun sunum yapması bekleniyor.
Fotoğraf: Kayhan Özer/AA
Hükümet kabinesi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Tarabya'daki Huber Köşkü'nde gerçekleştirilen kabine toplantısı, saat 15.07'de başladı. Kabine toplantısı, video konferans yöntemiyle gerçekleştiriliyor. Toplantıda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın koronavirüs salgınına ilişkin sunum yapması bekleniyor.
Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yapması bekleniyor. (AA)
Türkiye'de koronavirüs: 1198 can kaybı, 56 bin 956 vaka | Tüm gelişmeler (13 Nisan)
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