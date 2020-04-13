Babası Kovid-19’a yakalanan vatandaş: Test için kötüleşmesini bekliyorlar

Hasret Gültekin KOZAN

Kocaeli

55 yaşındaki babasının Kovid-19’a yakalandığını duyuran Dilan Erboy, yaşadıklarını Evrensel’e anlattı.

Erboy’un babasının yaşadığı Derince 60 Evler’deki bina karantinaya alındı. Bunun dışında başka herhangi bir önlemin alınmadığını söyleyen Erboy, “Yetkililer bizi oradan oraya yönlendiriyor ama ilgilenen kimse yok” dedi.

Babasının 7 Nisan Salı günü öksürük şikayetiyle Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine gittiğini söyleyen Erboy, Kovid-19 testi yapıldığını ve 48 saat içerisinde geri dönüş yapılacağı söylenerek gönderildiğini ifade etti. 48 saat içerisinde herhangi bir dönüşün yapılmadığını söyleyen Erboy, “Biz de üzerinde pek durmadık açıkçası. Çünkü babam zaruri olmadıkça dışarı çıkmamış, ailemle birlikte evde kendini izole etmişti. Fakat 11 Nisan sabahı hastanenin doktorları babamı arayıp testinin pozitif çıktığını, gelip kendisini alacaklarını söylediler. Bütün gün beklememize karşı kimse gelip almadı babamı. Akşam 8 gibi hastaneyi arayıp ne zaman geleceklerini sorduğumuzda, gelmeyeceklerini hastanenin dolu olduğunu, yatıracak yer olmadığını söylediler” dedi. Birkaç saat sonra eczacı akrabalarının aracılığıyla tekrar arayıp babalarının durumunun kötü olduğunu söylediklerini belirten Erboy, “Evdeki nüfusun 9 kişi olduğunu söyleyip zar zor babamı almalarını sağladık ama gelen sağlık görevlileri arabadan dahi inmeyip evdeki 3 çocuğun ve 6 tane yetişkinin sağlık durumuyla ilgilenmediler ve test yapmadılar. Şu an evde olanlarla ilgili endişe duyuyoruz. 2 bronşit hastası var ve kız kardeşim günlerdir öksürüyor, halsiz. Aradığımız her numara meşgul ve sağlık bakanlığı bizi bulunduğumuz ilin kuruluşlarına yönlendiriyor ama oralarda da muhatap bulamıyoruz” dedi.

“DİKKAT ETMEMİZ SÖYLENDİ AMA BİR MASKE DAHİ ALAMADIK”

“İsimlerimizi alıp evden çıkmamamız gerektiğini, dikkat etmemiz ve mesafeyi korumamız gerektiği söyleyip gittiler” diyen Erboy, evde 8 kişinin yaşadığını ve bunun zor olduğunu belirtti. Erboy, gelen yetkililerin tavsiyesi üzerine maske temin etmeye çalıştıklarını ve bunu bir türlü başaramadıklarını ise şu sözlerle anlattı: “153’ü ararsak eve teslim edeceklerini söylediler. Aradık oradaki yetkili maske dağıtımıyla ilgilenmediklerini, Kocaeli’ye maske gelmediğini fakat e-devlet üzerinden başvuru yapıp gelen şifreyle alabileceğimizi söylediler. Başvuruyu yaptık, onaylandı fakat şifre gelmedi. İlçe belediyelerini aradık, onlar da bize Alo Vefa Hattının numarasını verip, onlardan isteyebileceğimizi söylediler. Fakat oradan da muhatap bulamadık, telefonu açan olmadı.”

Kız kardeşinin 5 gündür öksürdüğünü ve binada kronik hastalığı olanların varlığından bahseden Erboy, “Test yapılmayacak mı diye sorduğumuzda, ‘Yapılması gerekir fakat önceliğimiz aciliyeti olanlar’ denildi. Bina olarak karantinaya alındık, durumumuz ciddileşirse 112 ya da 184’ü arayacağımız söylendi. Yani test yapmak için durumun kötüleşmesini beklememiz gerekiyormuş, şaka gibi…” ifadelerini kullandı. Babasının şu an 2 Kovid-19 hastasıyla beraber aynı odada kaldığını ifade eden Erboy, “Babamın kronik hastalığı olmadığı için süreci hafif atlatmasını temenni ediyorduk ama yanında kalan hastaların durumları çok daha kötüymüş ve bu bizi endişelendiriyor. Nefes almakta zorluk çektiğini söylüyor ve evden gittiği maske ile duruyormuş hala. Ben evliyim, onlarla yaşamıyorum ama babam daha 2 gün önce bize geldi, saatlerce oturduk. Normal şartlarda bizimle bile irtibata geçilmesi, takip altında olmamız gerekiyordu ama bizimle iletişime geçen kimse olmadı” ifadelerini kullandı.

Türkiye'de koronavirüs: 1198 can kaybı, 56 bin 956 vaka | Tüm gelişmeler (13 Nisan)