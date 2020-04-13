Eti Bakır işçileri: Sokağa çıkma yasağında şantiyede kaldık

Fırat TOPAL

Diyarbakır

Eti Bakır’ın Mardin Mazıdağ şantiyesinde çalışan işçiler, koronavirüs salgınından dolayı gerekli önlemlerin alınmadığını iddia etti. Fabrikanın avukatlarından Taner Ünver ise, gerekli denetlemelerin alındığını, önlemlerin işçilere aktarıldığını ileri sürdü.

Evrensel’e ulaşan bir işçi, “Tesis açık ve biz çalışıyoruz. Sosyal mesafe kuralı yok, dezenfektan yok, sadece maske verdiler. Sokağa çıkma yasağı oldu, şantiyede kaldık. Çevre köylerden gelen işçiler evden alınıp eve bırakıldı. Burada önlem alınmıyor, işçiler umurlarında değil, aramızda hasta varsa dahi bilmiyoruz. Dip dibe çalışıyoruz. Yatacak yerler berbat halde, evlerine gidemeyen gurbetçiler de var. Verdikleri yemek ise sadece ekmek arası” diye konuştu.

Konuyla ilgili ulaştığımız Eti Bakır’ın avukatlarından Taner Ünver, “Hem Kaymakamlık düzeyinde hem İl Sağlık Müdürlüğü Başhekimi tarafından gelinip burada bir denetleme ve öneriler yapıldı. Alınan tedbirler kendilerine aktarıldı. Bu kurum kuruluşlardan da rahatlıkla alabilirsiniz. Bu konu sürekli değişkenlik arz eden ülke ve dünya çapında süren ve tedbirleri de birbirine benzeyen tebdirler. Yüzde 100 kesin sonuç alınacak bir tedbir sistemi yok ne yazık ki. Bütün sistemi zorlayan korkunç bir şey ile karşı karşıyayız. Hem Türkiye hem de bölge ekonomisi için büyük öneme sahip firmamız üretimi devam ettirmeye çalışıyor. Her türlü tedbiri almış bu konuda hem Sağlık Bakanlığı hem İçişleri Bakanlığının bütün genelgelerini hem fabrika üretim tesislerinde hem de sosyal tesislerde tartışmasız uyguluyor. Sokağa çıkma yasağından tutun da kişisel korunmaya yönelik bütün tedbirleri. Servislerin bazı noktalardan kaldırılmasının önüne geçildi, personel taşıma sistemi yüzde 50 kadar… Onun dışında da alınan bir sürü tedbir var. Vakamız da yok. Yani ben bunu Evrensel gazetesinin bunlara aracı olmayacağını düşünmek istiyorum. Çünkü bir antikamuoyu gibi çabayla da yapılıyor olabilir. Ama firmamız bu konuda hiçbir maddi ya da kural olarak değiştirmesi gereken hiçbir kuralı atlamıyor. En üst düzeyden en at düzeye kadar. Vardiya sistemini değiştirdi, sayısız önlem aldı. Günde 3 kere tek tek ateşlerimiz ölçülüyor. Sayısız dezenfekte yapılıyor” diye konuştu.

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