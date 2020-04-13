HDP Milletvekili Toğrul: Antep’te esnaf ve konutların elektriği kesiliyor

Koranavirüs salgınından dolayı dünya genelinde ihtiyaç sahibi insanlara mali yardım yapıldığını söyleyen HDP Antep Milletvekili Mahmut Toğrul, ancak Türkiye’de açıklanan “Ekonomik İstikrar Kalkanı” paketinin, salgından etkilenen geniş kesimleri güvence altına almadığını dile getirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın salgın döneminde yurttaşların elektrik ve doğal gaz borcundan dolayı kesinti yapılmayacağını duyurduğunu hatırlatan Toğrul, Antep’te faturasını ödeyemeyen esnaf ve konutların elektriğinin kesildiğini söyledi. Toğrul, konuyu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’e sordu.

YAPILAN KESİNTİNİN NEDENİ NEDİR?

Toğrul verdiği soru önergesinde Dönmez’e şu soruları yöneltildi:

Salgın süresince Gaziantep’te kaç esnafın elektrik ve doğal gazı kesilmiştir? Yine aynı şekilde kaç konutta elektrik ve doğalgaz kesintisi yapılmıştır? Cumhurbaşkanı, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında vatandaşların elektrik ve doğal gaz borcundan dolayı kesinti yapılmayacağını duyurmuştu. Buna rağmen Gaziantep’te yapılan kesintilerin nedeni nedir? Gaziantep’te elektrik ve doğal gaz kesintileri yapılan esnaf ve konutların elektrik ve doğal gazlarının açılması konusunda bir talimat verecek misiniz? Elektrik ve doğal gaz faturalarının koronavirüs tehlikesi son bulana ve vatandaş işine başlayana kadar ertelenmesi yönünde bir girişiminiz olacak mıdır? İşini kaybetmiş olan, zorla ücretsiz izne çıkarılan, işletmesi zarar eden ve işletmesini kapatmış olan yurttaşların bu şekilde haksız faturalandırmayla ikinci kez mağdur edilmesini önlemek için hükümetiniz ne gibi önlemler alacaktır? Yada elektrik ve Doğalgaz faturalarının bu dönemde devlet tarafından karşılanmasını sağlayacak mısınız? Elektrik ve doğal gaz faturalarındaki özel tüketim vergilerinin en azından salgın sürecinde kaldırılması için bakanlığınızın bir çalışması olacak mıdır? Elektrik ve doğal gaz salgın süresince ücretiz olduğu zaman devlet o zaman sosyal devlet olma ilkesini yerine getirmiş olacaktır. Sosyal devlet olmanın getirdiği yükümlülük ile bu dönem elektrik ve doğalgaz ücretsiz olacak mıdır? (Diyarbakır/EVRENSEL)

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