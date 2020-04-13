13 Nisan 2020 14:30

Gültan Kışanak ve Sabahat Tuncel'in duruşması görülmedi, tutukluluğa devam denildi

Gültan Kışanak ve Sabahat Tuncel'in yeniden başlayan yargılamasında 4'üncü duruşma Kovid-19 salgını nedeniyle yapılmadı. Geçici mahkeme heyeti, tutukluluğun devamı yönünde karar verdi.

Gültan Kışanak ve Sabahat Tuncel

Gültan Kışanak (solda) ve Sabahat Tuncel | Fotoğraf: MA

  • ANASAYFA
  • POLİTİKA BÖLGE
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    Kürt siyasetçiler Gültan Kışanak ve Sebahat Tuncel hakkında verilen hapis cezalarının istinaf tarafından bozulması üzerine yeniden görülen davanın 4'üncü duruşması yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yapılmadı. Geçici mahkeme heyeti, tutukluluğun devamı yönünde karar verdi.

    Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin önceki dönem Eş Başkanı Gültan Kışanak ve Demokratik Bölgeler Partisinin önceki dönem Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel'in duruşması bugün Malatya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecekti. Ancak, salgın nedeniyle duruşma yapılmadı. Geçici mahkeme heyeti, dosya üzerinde inceleme yaparak kararını verdi.

    "TUTUKLULUK CEZALANDIRMAYA DÖNÜŞTÜ"

    26 Ekim 2016 tarihinden bu yana "terör örgütü üyesi olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamalarıyla tutuklu yargılanan Kışanak ve Tuncel'in avukatları, geçici heyetten müvekkillerinin tahliyesini talep etti.

    Kışanak'ın kronik rahatsızlıkları bulunduğunu belirten avukatlar, Tuncel ve Kışanak'ın salgın döneminde tutuklu olmalarının hayati risk taşıdığını belirtti.

    Avukatlar, tutukluluk "ölçüsünün" aşılıp cezalandırmaya dönüştüğünü ifade etti.

    Geçici heyet, yaptığı inceleme sonrası talepleri red ederek, tutukluluğun devamı yönünde karar verdi.

    Bir sonraki duruşma 29 Mayıs'a ertelendi.

    NE OLMUŞTU?

    Malatya 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi, geçtiğimiz yıl Kışanak hakkında “terör örgütü üyesi olmak” iddiasıyla 11 yıl 3 ay, “terör örgütü propagandası yapmak” iddiasıyla 3 yıl hapis cezası vermişti.

    Mahkeme, Tuncel hakkında da “terör örgütü üyesi olmak” iddiasıyla 9 yıl 9 ay ve “terör örgütü propagandası yapmak” iddiasıyla 5 yıl 3 ay hapis cezası vermişti.

    Kışanak ile Tuncel hakkında verilen kararlar, geçtiğimiz yılın Temmuz ayında Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 18’inci Ceza Dairesi tarafından esası da etkileyecek şekilde usulen bozulmuştu. (Malatya/MA)

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