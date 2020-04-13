HDP: Soylu’nun istifasını fırsata çevirmeye çalışan iktidar iflası gizleyemeyecek

HDP tarafından İçişleri Süleyman Soylu’nun istifası ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından istifanın kabul edilmemesi ile ilgili yapılan açıklamada; “İktidar bir bütün olarak bu sorumluluğun hesabını vermelidir” denildi.

Korona salgınıyla birlikte artan yönetim krizi en son 10 Nisan Cuma günü ilan edilen yöntemsiz sokağa çıkma yasağının yarattığı panik haliyle zirveye ulaştığı ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun gelen tepkiler üzerine istifa ettiğini, ancak Cumhurbaşkanlığı İletişim Ofisi’nden yapılan yazılı açıklamayla istifasının kabul edilmediği bildirildiği hatırlatılan açıklamada; “Bu gelişmelerin tamamı AKP iktidarının içine düştüğü siyasi zafiyeti bir kez daha gözler önüne sermiştir” denildi.

“OLMASI GEREKEN İSTİFASI BEKLENMEDEN GÖREVDEN ALINMASIYDI”

Göreve getirildiği günden bu yana görevi dışında her şeyi yapan Süleyman Soylu’nun, İçişleri Bakanlığını adeta “Muhalefetle Mücadele Bakanlığına” dönüştürdüğü ifade edilen açıklamada şöyle denildi; “Sokağa çıkma yasağı kararının alınış ve uygulanış şekliyle de, toplum sağlığı gibi hayati bir konuda tüm basiretsizliğini gözler önüne sermiştir. Burada söz konusu olan basit bir hata veya öngörüsüzlük değil, milyonların hayatını tehlikeye atan, toplum sağlığını hiçe sayan ve binlerce insanın ölümüne yol açabilecek vahim bir aymazlıktır. Önce bu tutumunu savunmaya çalışan Soylu, felaketin çıplaklığı karşısında geri adım atmış, suçlu olduğunu ve süreci yönetemediğini kabul etmiştir. Bu itirafı, istifa mektubunda da tekrarlamıştır. Aslında yapılması gereken. İçişleri Bakanı’nın istifa etmesi beklenmeden görevden alınmasıydı. Bu yapılmadığı gibi, istifa da kabul edilmedi. Soylu’yu görevde tutan, istifayı kabul etmeyen Saray, bütün bu süreçteki sorumluluğu üstelenmiş ve yaşanan beceriksizliğin kaynağı olduğunu açıkça göstermiştir.”

“İKTİDAR YAŞADIĞI SİYASİ İFLASI GİZLEYEMEYECEKTİR”

Baskı, yasak ve keyfilikle ülkeyi yönetmekte ısrar eden iktidarın, her geçen gün daha büyük krizlere yol açtığı, son örnekte de görüldüğü gibi toplumun varlığını tehlikeye attığı dile getirilen açıklamada; “Toplumun tümüne yönelik böylesine yaygın ve derin bir tehdit karşısında insanlara güven vermek yerine korku ve panik yaratmakta, böylece halkın geleceğe kaygıyla bakmasının, yarınından umutsuz olmasına temel sebebi haline gelmektedir. İçişleri bakanı, Cuma gecesi ilan edilen sokağa çıkma yasağının Erdoğan’ın talimatlarıyla alındığını ifade etmesine karşılık, istifa mektubunda yasaktan kendisini sorumlu tutmaya çalışması Erdoğan’ı temize çıkarma hamlesidir. Halk sağlığını hiçe sayan, adeta salgını yaygınlaştıran bu beceriksiz ve sorumsuz yaklaşımların yarattığı krizin temel sebebi Saray yönetimi ve onun talimatlarını yerine getiren İçişleri Bakanlığıdır. Bunu da fırsatçılıkla değerlendiren, Soylu’nun istifasını bile bir siyasi şova çevirmeye çalışan iktidar anlayışı yaşadığı siyasi iflası gizleyemeyecektir” denildi.

“Hiçbir öneriyi dikkate almayan, toplumun hiçbir kesimiyle ortaklaşmayan, siyasi geleceğinden başka bir şey düşünmeyen iktidarın içine düştüğü bu acizlik, istifa meselesiyle bir kez daha gün yüzüne çıkmıştır. Ortada aynı zamanda çok ciddi bir siyasi sorumluluk ve suç vardır” denilen açıklamada İktidarın bir bütün olarak bu sorumluluğun hesabını vermesi ve halkın sağlığıyla oynayan pratiğin yargılanması gerektiği ifade edildi. (HABER MERKEZİ)

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