13 Nisan 2020 13:33
İşçi ücretlerinin ödenmemesini haberleştiren gazeteci hakkında suç duyurusu
Ardeşen Belediyesinde işçilerin ücretlerinin ödenmediği iddiasını haberleştiren Gazeteci Gençağa Karafazlı hakkında suç duyurusunda bulunuldu.
Gençağa Karafazlı
Ardeşen Belediyesi Gazeteci Gençağa Karafazlı hakkında suç duyurusunda bulundu. Ardeşen Belediyesi’nde işçilerin maaşlarının ödenmediği iddiasını haberleştiren Karafazlı hakkında Ardeşen Belediyesi soruşturma başlattı. Belediye işçilere maaş ödendiğini ve haberin gerçeği yansıtmadığını iddia etti.
Gençağa Karafazlı ise “Biz, ihbarda bulunan işçilerin mağdur edildiklerini Belediye yetkililerine duyurduk. Belediyenin bu kadar alınganlık gösterip acelece suç duyurusunda bulunmasını da anlamış değiliz” dedi. (MEDYA SERVİSİ)
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