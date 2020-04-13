13 Nisan 2020 12:48

İzin haklarımız o koltuklarda oturan insanların iki dudakları arasında olmamalı

Ekonomik sıkıntının yaşandığı evdeki hesabın virüsle karşılaştığı şu günlerde ücretsiz izin omuzlarımızdaki yükün artmasına neden olmaktadır.

Hastane acil servisi

Fotoğraf: DHA

Üniversite Hastanesinde çalışan kadın hemşire
İzmir

Koronavirüs salgınına karşı verdiğimiz savaşı zaten herkes biliyor. Fakat uygulanmayan genelgeler, çalışanlarını görmezden gelen idareciler, hastane içindeki bilgi kirliliği ve her konuda gerçek bilgiye ulaşamama (genelgenin bir maddesi ile ilgili insan kaynaklarından 3 kişiyle görüşüp 3 farklı cevap almam), hastanenin inisiyatifine bırakılan genelgelerin altında ezilen çalışanları maalesef kimse bilmiyor.

Ben bir anneyim, 6 aylık bebeği olan, emziren bir anneyim. Aynı zamanda hemşireyim. Aynı zamanda sağlık emekçisi eşiyim. Ailelerimiz şehir dışında olduğundan kronik rahatsızlıkları ve seyahat etme engeli olduğundan bu süreçte yanımızda değiller. 2 çocuğumda anne ve babasının sağlık emekçisi olmasının dezavantajlarını sonuna kadar yaşamakta. Herkesin evden çıkmadığı, korumaya alındığı şu günlerde hastanenin riskli alanlarında görev yapıp bu arada da çocuklarımıza bakan hiç kimsenin olmadığını kuruma ifade etmemize rağmen anne için ücretsiz izin seçeneği dışında hiçbir seçenek sunulmamaktadır. Ekonomik sıkıntının yaşandığı evdeki hesabın virüsle karşılaştığı şu günlerde ücretsiz izin omuzlarımızdaki yükün artmasına neden olmaktadır. Anne baba olarak bu yükün altında eziliyoruz. 2 evladıma bu yaşta bu kadar kötülük yapmaya kimsenin hakkı olmamalı. İdari izin ya da yıllık izin haklarımız o koltuklarda oturan insanların iki dudakları arasında olmamalı. Bu izinler hastane inisiyatifine bırakılmadan verilmeli. Bu günler geçecek ama bu küçük kalplerin yaşadıkları hafızalarına travma olarak kazınacak. Herkesle sosyal izolasyon, tedbir önlemi oluştururken eve her geldiğimizde kendi çocuklarımıza bunların hiçbirini uygulayamıyoruz. Çünkü ikimizde sahadayız; enfekteyiz ve yavrularımıza bakmak zorundayız. Her yaklaştığımızda “acaba taşıyıcıysam” fikri zihnimi sürekli kemiriyor.

Özetle süt izninde olan anneler ve sağlık çalışanı eşler için verilecek idari izin ve yıllık izinler keyfi izin olmayıp, çocuklarını korumak ve yanında olmak için gerekirse çalışan diğer eşin ev izolasyonunu gerçekleştirmek için kullanılmaktadır. Bizler çaresiziz. İzinler inisiyatife bırakılmamalı, talepler incelenip gerekenler kurumlar tarafından yapılmalıdır.

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