Çiğdem Toker: Etlik Şehir Hastanesinin gecikmesinin maliyeti 40 milyon avroyu geçecek

Sözcü gazetesi yazarı Çiğdem Toker, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın bu yıl tamamlanacağını duyurduğu Eltik Şehir Hastanesi’nin 2021 yılının haziran ayına açılabileceğini ifade ederek, “Şehir hastanesindeki 2 yıla yaklaşacak gecikme maliyetinin yaklaşık 40 milyon Euro'yu geçeceği hesaplanıyor” söyledi.

Toker bugünkü köşesinde "Her ne kadar Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Etlik Şehir Hastanesi'nin bu yıl açılacağını daha önce açıklasa da hastanenin açılışı 2021 yılı Mart ayına kalmış. Hatta Haziran 2021'in daha gerçekçi bir tarih olacağı belirtiliyormuş. Hastane projesinin kapalı alanında artırıma gidilmiş. 2018 yılında bu hesaplamaya ilişkin esaslar Bakanlık onayıyla değiştirilmiş” ifadesini kullandı.

Toker, "30 bin 509 metrekare artışla, hastanenin toplam alanı 1 milyon 145 bin 129 metrekareye yükselmiş. Bu da sabit yatırımda 157 milyon 333 bin 107 TL 28 kuruş artırıma yol açmış. Peşinatın alınmasıyla birlikte sahada kalan ödemeler yapılacak ve işlere yeniden başlanacakmış. Şehir hastanesindeki 2 yıla yaklaşacak gecikme maliyetinin yaklaşık 40 milyon Euro'yu geçeceği hesaplanıyor. Şirket, 18 Haziran 2019'da bitmesi gereken projenin gecikmesinin Sağlık Bakanlığı'ndan kaynaklandığını bildiren bir yazı yazmış. Sağlık Bakanlığı da gecikmenin kendilerinden değil şirketten kaynaklandığını bildirmiş." bilgisini paylaştı.

Toker, "Uğruna köklü hastanelerin kapatıldığı, kapatılacağı şehir hastanelerinden Etlik'in manzarası böyle. Dahası bu tablonun, mali dengeleri daha ağırlaştıracak Covid-19 öncesinde şekillendiğini vurgulayalım. Halktan saklanan sözleşmeyle yapılan şehir hastanesinin bu kadar gecikmesinin sağlık, ekonomi ve toplumsal alanlardaki maliyetini kim ödeyecek?" görüşünü savundu. (HABER MERKEZİ)