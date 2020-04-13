Ataması yapılan 20 bin öğretmen hala işsiz

Atama yerleri belli olan ancak henüz görev verilmeyen sözleşmeli öğretmenlerin işe başlamayı beklediklerini ifade eden CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, 15 günlük göreve başlama süresi koşulunu hatırlatarak konuyu meclise taşıdı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un yanıtlaması istemiyle TBMM’ye soru önergesi sunan Şevkin, atandıkları gerekçesiyle mevcut işlerinden ayrılan ancak ortada kalan 20 bin öğretmenin 1 aydan bu yana herhangi bir geliri olmadan, özlük hakkından yoksun, sigortasız, kira ve fatura ödemeleri ve mutfak masraflarıyla baş başa, aileleriyle birlikte beklediğine işaret etti.

NE ZAMAN GÖREVE BAŞLAYACAKLAR?

Öğretmen olduklarına dair hiçbir bilgi ve belgeye sahip olmadan göreve başlayacaklarına dair kararname bekleyen 20 bin öğretmenin, işsizliği ve çaresizliğinin sona erdirilmesi, göreve başlatılması ve Eğitim, Bilişim Ağı’na (EBA) dahil edilmesi gerektiğini vurgulayan Şevkin, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un şu sorulara yanıt vermesini istedi:

Türkiye’de önergenin verildiği tarih itibariyle tam olarak öğretmen açığı sayısı kaçtır?

Ülkemizde görev yapan kadrolu, ücretli ve sözleşmeli öğretmen sayısı kaçtır?

Ücretli ve sözleşmeli öğretmen uygulaması sona erecek midir?

Görev yapan tüm öğretmenlerin kadrolu olabilmesi için bir çalışmanız var mıdır?

Atamaları, 18 Mart 2020’de yapılan 20 bin sözleşmeli öğretmenin kararnamesi, aradan geçen 1 aya rağmen neden gönderilmemektedir?

Atamaları yapılan ancak atamaları yapıldıktan sonra okulların açılmasıyla birlikte göreve başlayacaklarını açıkladığınız 20 bin ailenin mevcut işlerinden ayrıldıkları için geçim derdine düştüğünü biliyor musunuz?

20 bin öğretmenin atandıkları okullar belli midir? Belli ise ilçe milli eğitim müdürlüklerine ve okullara resmi bildirimde bulunulmuş mudur? Bulunulmadıysa bunun gerekçesi nedir?

Ataması gerçekleşen ancak öğretmen olduklarına dair herhangi bir belgeye sahip olmayan 20 bin eğitim emekçisinin kararnameleri ilgili müdürlüklere ulaştırılarak Eğitim Bilişim Ağı (EBA) sistemine dahil edilmeleri sağlanamaz mı?

Ataması gerçekleşen öğretmenler ne zaman göreve başlayabilecektir? (Adana/EVRENSEL)

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