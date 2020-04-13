Süleyman Soylu'dan istifa açıklaması: Cumhurbaşkanımızın tutumu beni mahcup etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, istifa kararının Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmemesinin ardından ilk kez açıklama yaptı. Soylu, "Milletimizin hizmetinde yola devam inşallah" ifadelerini kullandı.

Süleyman Soylu dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile istifa ettiğini duyurmuştu. Ancak bu istifa Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmemişti. Soylu bugün de, istifa açıklamasını sosyal medya hesabından silerek yeni bir paylaşım yaptı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yeni açıklamasında "Sokağa çıkma yasağı ile ilgili, sorumluluğumuzun gereği aldığım karar üzerine Milletimizin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın tutumu, beni mahcup etmiştir. Devlet ve milletin emanetinde atılan adımlarda eksikliğimizin bu iki irade tarafından insani bir durum olarak kabul edilip onarma hakkı verilmesi, sorumluluğumuzu arttırmıştır. Allah mahcup etmesin. Milletimizin hizmetinde yola devam inşallah" ifadelerini kullandı. (HABER MERKEZİ)

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