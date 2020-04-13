Yabancı sermayenin kaçışı salgından önce hızlandı

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre Türkiye Şubat ayında 1,23 milyar dolar açık verdi. Geçen yılın aynı ayında cari açık 117 milyon dolardı.

Bu gelişmede, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 1,172 milyar dolar artması etkili oldu. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise, bir önceki yılın Şubat ayında 3,225 milyar dolar fazla vermişken, bu ayda 2,567 milyar fazla verdi.

Şubat ayında doğrudan yabancı sermaye yatırımlarından kaynaklanan net girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 129 milyon dolar azalarak 309 milyon dolar olarak gerçekleşti.

DOĞRUDAN VE KISA VADELİ YABANCI SERMAYE KAÇIYOR

"Sıcak para" olarak da tanımlanan portföy yatırımlarında ise 382 milyon dolar tutarında net giriş yaşandı. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yabancıların hisse senedi piyasasında 687 milyon dolar ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 1.802 millyar ABD doları net satış yaptığı görülüyor.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak bankalar ve diğer sektörler sırasıyla 497 milyon dolar ve 42 milyon dolar net geri ödeme, devlet ise 4 milyar dolar net borçlanma gerçekleştirdi. (EKONOMİ SERVİSİ)

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