Mülkiyeliler Birliği: Prof. Dr. Saltık’a saldırı ülkemizin geleceğine saldırıdır

Mülkiyeliler Birliği Yönetim Kurulu, Mülkiyeliler Birliği üyesi de olan AÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Saltık’a yönelik saldırılara ilişkin açıklama yaptı.

Değerli Üyemiz Bilim İnsanı Prof. Dr. Ahmet Saltık’ın Yanındayız” başlıklı açıklamada, “Prof. Dr. Ahmet Saltık’a, COVID-19 pandemisi ile ilgili açıkladığı görüşlerin ve önerilerin ardından iktidar tarafından desteklenen medyada başlatılan, sosyal medyada sürdürülen küfür, hakaret, nefret ve ölüm tehditlerine varan saldırıları kınıyoruz” dendi.

Bu tür saldırıların “Türkiye’nin geleceğine yapılmış saldırılar” olarak nitelendirildiği Mülkiyeliler Birliği açıklamasında, “bunlara son verilmesini talep ediyoruz” dendi.



Ekran görüntüleri @Sabah ve @krtkulturtv Twitter hesaplarından alınmıştır.

Açıklamanın tamamı şöyle:

“Bilim insanlarının açıklama, görüş ve önerilerinden dolayı çeşitli araçlarla susturulmaya çalışılması, öncelikle ülkemizin geleceğine zarar vermekte, onu tüketmektedir. Hem Tıbbiyeli hem de Mülkiyeli olan değerli üyemiz, halk sağlığı uzmanı Prof. Dr. Ahmet Saltık’a, COVID-19 pandemisi ile ilgili açıkladığı görüşlerin ve önerilerin ardından iktidar tarafından desteklenen medyada başlatılan, sosyal medyada sürdürülen küfür, hakaret, nefret ve ölüm tehditlerine varan saldırıları kınıyoruz. Bilim insanlarının açıkladığı görüşlere karşı girişilen bu tür saldırıları ve sindirme arayışlarını ülkemizin geleceğine yapılmış saldırılar olarak görüyor, bunlara son verilmesini talep ediyoruz.

Değerli üyemiz, bilim insanı Prof. Dr. Ahmet Saltık’ın yanındayız.

Mülkiyeliler Birliği Yönetim Kurulu” (HABER MERKEZİ)

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