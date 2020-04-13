İnfaz düzenlemesinde 55 madde kabul edildi, 3 maddede değişikliğe gidildi

İnfaz düzenlemesinin görüşmelerinde ikinci bölüm görüşmeleri tamamlanarak, ilk 55 maddesi kabul edildi. Görüşmelerde yapılan değişiklikle bir yıllık maktu denetimli serbestliğin devamına karar verildi. Böylece hapis cezası alan herkes cezaevine girmeyecek.

Meclis Genel Kurulu’nda görüşmeleri devam eden infaz yasa teklifinin 31 ile 55 arası maddelerini kapsayan ikinci bölümünün görüşmeleri tamamlandı. Görüşmelerde, 32, 46 ve 48’inci maddeleri hariç, diğer maddeler değişikliğe uğramadan kabul edilerek yasalaştı. HDP, CHP ve İYİ Parti’nin her bir madde için verdiği değişiklik önergeleri ise AKP-MHP oylarıyla reddedildi.

Teklifin ikinci bölümü üzerindeki görüşmelerde milletvekilleri sabahladı. Saat 13:00’da başlayan görüşmeler, sabaha karşı saat 04:25’te sona erdi.

Üç maddede yapılan değişiklikler, muhalefetin itirazıyla AKP tarafından verilen değişiklik önergeleriyle oldu. Görüşmelerde teklifin 32’nci maddesinde yapılan değişiklikle, Basım İlam Kurumu’ndan resmi ilan ve reklam alamayan gazeteler cezaevine girebilecek.

"YÜZE KEZZAP ATANLAR" YARARLANMAYACAK

Mezopotamya Ajansından (MA) Diren Yurtsever'in haberine göre, teklifin 48’inci maddesi, Ceza Kanunu’ndaki üçte iki olan olan infazı, yarı oranına indiriyordu. Ancak yapılan değişiklikle istisna hükümler getirildi. Buna göre, “yüze kezzap atma” gibi canavarca hisle işlenen suçlarda yarı oranında inmeyip, üçte iki oranında kalacak. Böylece kamuoyunda tartışma yaratan Berfin Özek’in yüzüne kezzap atan fail Ozan Çeltik düzenlemeden yararlanmayacak. AKP’li Ali Özkaya, yapılan değişikliğe ilişkin, “Yüze kezzap atma gibi gerçekten canavarca hisle işlenen suçları da bunun içine alarak burada da yarına oranına inmeyip, üçte iki oranında kalmasını arzu ediyoruz” diye konuştu.

MİT’E KARŞI İŞLENEN SUÇLAR

Ayrıca aynı değişiklik önergesiyle çocukların işlediği uyuşturucu, örgüt kapsamındaki suçlar, terör suçlarında da üçte iki oranında oranı korunacak. Aynı maddede Milli İstihbarat Teşkilatına (MİT) karşı işlenen suçlarda da mevcut kanunda üçte iki oranında korunacak.

"MAKTU DENETİMLİ SERBESTLİĞİN DEVAMINA"

Teklifin 46’ncı maddesinde de değişikliğe gidildi. Mevcut infaz sisteminde (koşullu salıverme oranı ve 1 yıllık denetimli serbestlik uygulandığında) 18 ay (veya altı) hapis cezası alan bir kişi pratikte hapis yatmıyor. Ancak yeni getirilen infaz yasası düzenlemesi, herkesin belli bir süre cezaevi kurumuna girmesini öngörüyordu. Madde üzerinde yapılan değişiklikle eski uygulamaya geri dönülerek, denetimli serbestlik koşullarının uygulanmasına dönüldü.

AKP Milletvekili Ali Özkaya, değişikliğe ilişkin Genel Kurul’da yaptığı açıklamada, değişikliğin gerekçesine dair şunları söyledi: “46'ncı madde malum bizim koşullu salıverilmedeki 1/2, 2/3, 3/4 oranlarında maktu denetimli serbestlikten nispi denetimli serbestliğe geçişimizle ilgili temel bir maddemizdi. Bunu müzakeremiz sonucunda inşallah bir başka kanun teklifi içinde görüşmeyi uygun gördük ve bir yıllık maktu denetimli serbestliğin bu aşamada devamına karar verildi. O maddenin kabul edilmesiyle birlikte 1/10 dediğimiz denetimli serbestliği bu aşamada kaldırmış olduk, o maddeyi böylece kabul ederek düzenlemiş olduk.”

İkinci bölümde kabul edilen bazı önemli yasalar şöyle:

"Hükümlülerin kamu kuruluşlarında bağlı kütüphanelerden yararlanması ve ilgili düzenleme.

Basın ilan kurumunda resmi ilan ve reklam alamayan gazeteler cezaevine girebilecek.

Kapalı ceza infaz kurumlarındaki hükümlü iki ayda bir kez, ayrıca dini bayram, yılbaşı veya kendi doğum günlerinde dışarıda gönderilen ve kurum güvenliği için tehlikeli olmayan bir hediyeyi kabul etme hakkına sahiptir. Çocuk ve 65 yaş üstü hakkını tamamlamış hükümlüler beraberinde çocuğu olan kadın hükümlüler, idare ve gözlem kurulu tarafından alınacak karar doğrultusunda belirtilen zaman dilimi dışında da hediye kabul edebilir.

Hükümlülerin değerlendirmesi ve iyi halin belirlemesi ile ilgili düzenleme: Buna göre iyi halin belirlenmesinde en geç 6 ayda bir gözlem kurulu tarafından değerlendirilecek. Düzenlemede, toplam 10 yıl yada daha fazla ceza hapsine mahkum olanlar ile terör suçları örgüt kurmak, yönetmek veya örgüte üye olmak suçları, örgüt faaliyeti kapsamında işlenen suçlar, kasten öldürme suçları, cinsel dokunmazlığa karşı ilenen suçlar, uyuşturucu ve uyarıcı madde, imal ve ticareti suçlarında mahkum olanlar hakkında yapılacak açık ceza infaz kurumuna ayırma, denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezanın infazına ve koşulu salıvermeye ilişkin değerlendirmelerde idare ve gözlem kuruluna Cumhuriyet Başsavcısı veya belirleyeceği bir Cumhuriyet Savcısı başkanlık edecek. Ayrıca, idari ve gözlem kuruluna Cumhuriyet Başsavcısı tarafından belirlenen izleme kurulu üyesi ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Sağlık bakanlığı il veya ilçe müdürlükleri tarafından belirlenen uzman bir kişi katılacak.

Hükümlük süresinin 5’te biri yerine, 10’nda birini iyi halle geçirmiş olan hükümlünün izin kullanması, sağlık rapor ile izin kullanma, izin ihlalinin doğal affet durumlarında cezalandırılmamasını içeriyor. Ancak madde kapsamına ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûm edilmiş olanlar girmeyecek.

Üç ayda bir üç gün olan izin süresi 7 güne çıkarılacak. Ayrıca hastalık yada doğal afetler gibi zorunlu hallerde bu izinler birleştirebilecek. Ancak bu maddeden siyasi tutsaklar kapsam dışı bırakılacak.

Salgın hatalık, doğal affet, savaş veya seferberlik durumunda bu sebeplerden dolayı izinden dönemeyen veya geç dönen hükümlülere ceza verilmeyecek. Siyasi tutsaklar bu madde de kapsam dışı bırakılacak.

Mahkumiyet hükmünün durumunda duraksama olursa veya sonradan yürürlüğe giren kanun hükmünün TCK 7’nci kapsamında değerlendirilmesi gerekirse, hükmü veren mahkemede çektirilecek cezanın hesabında duraksama olursa yada cezanın kısmen veya tamamen yerine getirilip getirilmeyeceği yerine getirilirse infaz hakimliğinde duraksamanın giderilmesi veya yerine getirilecek cezanın belirlenmesi için karar istenir.

Günlük çalışma süresi en az iki saat en fazla 8 saat olacak şekilde denetimli serbestlik müdürlüğünce belirlenir.

Kasten öldürme, ‘terör’ örgütlü suçlar ve bu şekilde işlenen uyuşturucu suçları, cinsel dokunmazlığa karşı suçlar dışında kalan suçlarda hükümlü aldığı cezanın yarısını cezaevinde geçirecek. Bu cezanın 5’te 1’inide denetim serbestlik ile geçirecek."

(HABER MERKEZİ)

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