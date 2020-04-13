Türkiye'de koronavirüs: 1198 can kaybı, 56 bin 956 vaka | Tüm gelişmeler (13 Nisan)
Türkiye'de koronavirüs (Kovid-19) salgını ile ilgili gün içinde yaşanan tüm gelişmeler.
- Türkiye'de koronavirüs dolayısıyla 97 kişi daha hayatını kaybetti, toplam can kaybı 1198'e yükseldi.
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 48 saatlik sokağa çıkma yasağı ilanı dolayısıyla yaşanan aksaklıklarda sorumluluğun kendisinde olduğunu söyleyerek istifa ettiğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Soylu'nun istifasını kabul etmedi.
13 Nisan 2020 08:17
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DÜN NE OLDU?
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu istifa ettiğini, Cumhurbaşkanı Erdoğan ise istifayı kabul etmediğini açıkladı.
48 saatlik sokağa çıkma yasağı süresince yasağı ihlal eden 18 bin 770 kişi hakkında idari işlem yapıldı.
Son 24 saatte 35 bin 720 test yapıldı, 4 bin 789 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 97 kişi hayatını kaybetti, 481 kişi iyileşti.
Türkiye'de koronavirüsten yaşamını yitirenlerin sayısı 1198'e yükseldi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu istifa etti, Erdoğan kabul etmedi