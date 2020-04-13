Türkiye'de koronavirüs: 1198 can kaybı, 56 bin 956 vaka | Tüm gelişmeler (13 Nisan)

Türkiye'de koronavirüs (Kovid-19) salgını ile ilgili gün içinde yaşanan tüm gelişmeler.

13 Nisan 2020 08:17
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DÜN NE OLDU?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu istifa ettiğini, Cumhurbaşkanı Erdoğan ise istifayı kabul etmediğini açıkladı.

48 saatlik sokağa çıkma yasağı süresince yasağı ihlal eden 18 bin 770 kişi hakkında idari işlem yapıldı.

Son 24 saatte 35 bin 720 test yapıldı, 4 bin 789 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 97 kişi hayatını kaybetti, 481 kişi iyileşti.

Türkiye'de koronavirüsten yaşamını yitirenlerin sayısı 1198'e yükseldi

Türkiye'de koronavirüsten yaşamını yitirenlerin sayısı 1198'e yükseldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu istifa etti, Erdoğan kabul etmedi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu istifa etti, Erdoğan kabul etmedi

Türkiye'de koronavirüs: 1198 can kaybı, 56 bin 956 vaka | Tüm gelişmeler (13 Nisan)
Türkiye'de koronavirüs: 1198 can kaybı, 56 bin 956 vaka | Tüm gelişmeler (13 Nisan)

Türkiye'de koronavirüs (Kovid-19) salgını ile ilgili gün içinde yaşanan tüm gelişmeler.

Namet işçisi: ‘Sosyal mesafe’ diyorlar, gülüyoruz
Namet işçisi: ‘Sosyal mesafe’ diyorlar, gülüyoruz

"İşçiler olarak hiçbir çıkar yol bulamıyoruz. Fabrikada sendika da olmadığı için sesimizi kimseye duyuramıyoruz. Tek çareyi işçinin emekçinin yanında olan Evrensel'e yazmakta görüyoruz."

Saya işçisi Suriyeli Halil: Yasak koyuluyorsa yardım da edilsin
Saya işçisi Suriyeli Halil: Yasak koyuluyorsa yardım da edilsin

Kayıtsız ve sigortasız çalışma koşullarında çalışan 20 yaşındaki Suriyeli saya işçisi Halil soruyor: "Normal zamanda geçimimizi sağlayamıyoruz, bu salgın döneminde çalışmadan nasıl geçinelim?”

Özka Lastik'te işçilere "Elimizden geleni yapıp hesabı Allah’a bıraktık" mesajı
Özka Lastik'te işçilere "Elimizden geleni yapıp hesabı Allah’a bıraktık" mesajı

Kocaeli'de bulunan Özka Lastik'te pozitif vaka sayısı 4’e yükseldi. Sendika temsilcisi işçilere "Elimizden geleni yapıp hesabı Allah’a bıraktık" mesajı attı.

Kıtlık kapıda, üreticiyi hem salgın hem de ekonomik darboğaz kaygılandırıyor
Kıtlık kapıda, üreticiyi hem salgın hem de ekonomik darboğaz kaygılandırıyor

Denizli’nin Uzunpınar Mahallesi’nde üretici köylü salgına rağmen tarlalarına gitmek zorunda. “Ekinlerimize bakmazsak aç kalırız” diyen çiftçiler, devletin acil önlem alması gerektiğinin altını çiziyor

Fabrikaya dönüş endişeyi büyütüyor
Fabrikaya dönüş endişeyi büyütüyor

Pozitif vaka çıktığı için üretimini durduran fabrikalar yeniden faaliyete geçiyor. Yeniden salgın riski altında çalışacak olan işçiler ve ailelerinin can güvenliği endişesi büyüyor.

İşten atılan işçiler: Kredi kolaylığı sağlıyorlarmış, kredi çeksem neyle ödeyeceğim?
İşten atılan işçiler: Kredi kolaylığı sağlıyorlarmış, kredi çeksem neyle ödeyeceğim?

Kocaeli'de 31 Mart’ta işten atılan iki temizlik işçisiyle konuştuk: Ücretsiz izin işverenin işine gelir zaten. Niye bizim mağduriyetimizi giderecek düzenlemeler yapılmıyor?

Koronavirüs, Yunan sağlık sistemi ve dayanışma
Koronavirüs, Yunan sağlık sistemi ve dayanışma

Başbakan Miçotakis, koronavirüsü “görünmez düşman” olarak adlandırıyor fakat son birkaç on yıl boyunca, halk sağlığının ve ücretsiz sağlık hizmetinin düşmanları gayet görünürdü: Neoliberal politikalar

Kitaplar okunduğu dönemin izlerini taşır biraz da
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