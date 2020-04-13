Türkiye'de koronavirüs: 1198 can kaybı, 56 bin 956 vaka | Tüm gelişmeler (13 Nisan)

Namet işçisi: ‘Sosyal mesafe’ diyorlar, gülüyoruz

"İşçiler olarak hiçbir çıkar yol bulamıyoruz. Fabrikada sendika da olmadığı için sesimizi kimseye duyuramıyoruz. Tek çareyi işçinin emekçinin yanında olan Evrensel'e yazmakta görüyoruz."