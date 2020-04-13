13 Nisan 2020 07:51

CHP'li Utku Çakırözer: Yasaklı günlerde gazete dağıtımının önü açılmalı

CHP’li Çakırözer, önlemler nedeniyle tirajı düşen gazetelere destek talebinde bulundu, yasaklı günlerde dağıtımın önünün açılmasını istedi.

Matbaada gazeteleri istifleyen işçiler.

Fotoğraf: JD Lasica/Flickr (CC BY-SA 2.0)

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    CHP’nin gazeteci kökenli milletvekili Utku Çakıözer, iktidarın plansızca açıkladığı sokağa çıkma yasağının ardından gazeteler ve halkın haber alma hakkının korunması için çağrıda bulundu. Çakırözer, “Sokağa çıkma yasağında gazetelerin dağıtım ve satış imkanlarının düşünülmemesi halkın haber alma hakkı açısından vahim bir eksikliktir. Satışlarının çoğunu büyükşehirlerde yapan gazeteler için ise bir ölüm fermanıdır. Salgın sonrasında eğer Türk Basını diye bir şeyin ortada kalmasını istiyorsak, acilen gazetelerimizi koruyacak mali destek paketi açıklanmalıdır” dedi. Çakırözer, yasaklı günlerde gazete dağıtımının önünün açılmasını istedi.

    CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, koronavirüs salgını döneminde ulusal basının korunması için acil tedbir çağrısı yaptı. 11 Mart’tan itibaren tirajları düştüğü için zorlanan gazetelere plansız sokağa çıkma yasağının daha büyük bir darbe vurduğunu belirten Çakırözer, “Sağlık Bakanlığı’nın Türkiye’de ilk vakayı açıklamasının ardından gazete tirajları düşüşe geçti. Ulusal gazetelerimiz bir ay içinde toplam 400 bine yakın tiraj kaybetti. Ancak son dakika sokağa çıkma yasağı tam bir çöküşü beraberinde getirdi” dedi.

    "HABER İHTİYAÇTIR"

    Ulusal gazetelerin yüzde 90’ının yasak ilan edilen büyükşehirlerde satıldığını belirten Çakırözer, “Sokağa çıkma yasağı ‘ben yaptım oldu’ denilerek geçiştirilecek bir durum değildir. Basın bu karara hazırlıksız yakalanmıştır. Sokağa çıkma yasağında gazetelerin dağıtım ve satış imkanlarının düşünülmemesi halkın haber alma hakkı açısından vahim bir eksikliktir. Satışlarının çoğunu büyükşehirlerde yapan gazeteler için ise bir ölüm fermanıdır. Unutulmamalı ki haber de halk için ekmek ve su gibi bir ihtiyaçtır. Darbe dönemlerinde bile engellenmeyen gazete dağıtımı, bu plansız kararla kapatılan satış noktaları ile ciddi bir engele dönüşmüştür” ifadelerini kullandı.

    "ACİL KORUMA PAKETİ"

    Çakırözer, “İçişleri Bakanlığı’nın bu duruma karşı harekete geçilerek halkın sağlığının korunarak gazetelere ulaşabileceği bir formül üretmelidir. Yoksa bu gidişle gazeteler basılamayacak, gelirlerini kaybedecek, gazeteciler işsiz kalacak ve ulusal basınımız kapılarına kilit vurmaya başlayacaktır. Salgın sonrasında eğer Türk Basını diye bir şeyin ortada kalmasını istiyorsak, acilen gazetelerimizi koruyacak mali destek paketi açıklanmalıdır. Bu paket derhal gündemdeki torba kanun içine koyularak ulusal basınımıza can suyu verilmelidir. Basın İlan Kurumu eliyle ayakta kalabilmeleri için gazetelere adil bir şekilde destek sağlanmalıdır” dedi.

    "DAĞITIMIN ÖNÜ AÇILMALI"

    Çakırözer, “Sokağa çıkma yasağı kararı ilk planda iki gün olarak alınsa da sürecin ihtiyaçlarına göre tekrarlanıp tekrarlanmayacağını bilemiyoruz. Gazetelerin plansız bir yasağı daha kaldırabilecek gücü yok. Bu nedenle olası yeni sokağa çıkma yasakları için önceden düşünerek, gazete dağıtıcıları da yasak kapsamı dışında tutulmalıdır. Gazete satış noktaları belirli saatlerde açık olmalıdır. Bütün satış noktaları açık olamayacaksa da en azından sürekli açık bulunan ekmek fırını ve unlu mamül satış noktalarının önünde gazete satılmasına izin verilmelidir” diye konuştu. (MEDYA SERVİSİ)

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