13 Nisan 2020 03:52

Saadet Partili belediyeye deprem sonrası nakdi yardım yapılmadı

Elazığ Yazıkonak Belde Belediye Başkanı Hatif Çadırcı, depremden sonra AKP’li belediyelere yapılan nakdi yardımın, Yazıkonak Belde Belediyesine yapılmadığını belirtti.

Fotoğraf: Evrensel

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    Özkan ZÜLFİKAR
    Elazığ

    Elazığ Yazıkonak Belde Belediyesini 10 milyon borçla AKP’den devir alan Saadet Partili Hatif Çadırcı, komşuları olan AKP’li belediyelere İçişleri Bakanlığı talimatıyla deprem sonrası nakdi yardım yapıldığını ancak kendilerine yapılmadığını söyledi. Çadırcı, ayrımcılık yapılmadan eşit davranılmasını istedi.

    24 Ocak’da 6.8 büyüklüğünde yaşanan ve merkez üssü Elazığ’ın Sivrice ilçesi olan depremde 44 kişi hayatını kaybetmişti. Çevre il ve ilçelerden hissedilen depremde çok sayıda bina da ağır ve orta hasar almıştı. Elazığ Yazıkonak Belde Belediye Başkanı Hatif Çadırcı, kendi belediyelerine nakdi yardımının yapılmadığını açıkladı. 

    7/24 AFAD İLE KOORDİNELİ ÇALIŞTILAR

    Deprem gecesinden itibaren belediyelerinin vatandaşının sorunlarını en aza düşürmek için AFAD ile koordineli çalıştığını söyleyen Çadırcı, “Bu süreç belediyemize ciddi bir maliyet getirdi. Sivrice bize oldukça yakın olduğu için belediye binamız ağır hasar gördü. Yaklaşık 350 ila 400 civarı ağır hasarlı evimiz mevcut. Yani Sivrice dahil merkez belde belediyelerine göre en ağır hasar tespit edilen belde belediyesiyiz. Ancak AKP’li olan Akçakiraz, Mollakendi ve Yurtbaşı Belediyelerine yapılan yardım bizim belediyemize yapılmadı. Edindiğim bilgiye göre 6 Şubat ile 15 Şubat arasında İçişleri Bakanlığının talimatı ile depremden dolayı, Sivrice ilçesi ile Akçakiraz, Yurtbaşı ve Mollakendi belde belediyelerine nakdi yardım yapılmıştır” dedi.  

    AYRIMCILIK YAPILMADAN EŞİT DAVRANILMALI

    Kendilerine neden yardım yapılmadığını soran Çadırcı, açıklamasına şöyle devam etti: “Burada amaç devletimizi şikayet etmek değildir. Amacımız bu tür haksızlıkların bir daha yapılmamasıdır. Ben de bir belediye başkanı olarak sorumluluk aldığım için, haksızlığa karşı susanın dilsiz şeytan olduğunu bildiğim için bu açıklamaları yapıyorum. Ben ülkemde hukukun üstünlüğüne olan inancımdan dolayı bunları söylüyorum. Gereğinin yerine getirilmesini istiyorum. Ayrımcılık yapmadan, partizancılık yapmadan herkese eşit şekilde davranılmasını istiyorum. Bu yapılan Yazıkonak halkını cezalandırmaktır. 21. asırda ülkemizde böyle bir ayrımcılıkla karşı karşıya kalmamız halkımızı derinden üzmüştür. Depremler, afetler, virüsler ayrımcılık yapmıyor. Gelip geçtiği yerlerde büyük bir yıkıntıya, maddi ve manevi yıllarca unutamayacağımız derin yaralar bırakıyor. Asıl görevimiz, deprem süreci olsun koronavirüsle mücadele olsun, birlik beraberlik içerisinde mücadele etmektir. Hiç bir şekilde ayrımcılık yapmadan halkımızın sıkıntısını gidermektir.”

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