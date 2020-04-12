Diyarbakır'da hayat damda

Fırat TOPAL

Diyarbakır

Koronavirüs salgını nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma yasağıyla birlikte Diyarbakır'ın Sur ilçesinde insanlar damlarında ve balkonlarında zaman geçirmeye başladı. Yüksek binalara nadiren rastlanan Sur’da, insanlar zamanlarını genellikle evlerin damlarında geçirmeye çalışıyorlar. Çocuklar, sınırlı alanlarında futboldan tutun da ip atlamaya kadar çeşitli oyunları oynarken yetişkinler çay demleyip sohbet ediyorlar. Ben de gazeteci arkadaşımla birlikte çıtlara çıkarak vatandaşların sokağa çıkma yasağında neler yaptıklarını fotoğrafladım.

Kimi damlarda rahatsız olan aileler fotoğraf çekmemize izin vermezken kimi aileler fotoğraflarını çekmemiz için sesleniyorlar. Nihayet kalabalık bir çatı görüyoruz. Aralarında birinin tanıdık çıkması fotoğraf çekmemizi kolaylaştırıyor. Dama çıktıktan teyzeler biraz çekingen ancak arkadaşımla sohbet edebiliyorum…

"ÇOCUKLAR SIKILMASIN DİYE ÇIKIYORUZ, BİZ DE HAVA ALMIŞ OLUYORUZ"

Süleyman Özdoğan, çocukken bir dönem çalıştığım terzi atölyesinde kalfamdı. Şimdi terziliği bırakmış. Özdoğan ile sohbet ederken işe gidip gitmediğini soruyorum, "Şu an işsizim, iş arıyorum. Bu sokağa çıkma yasağı birlikte zamanımı çocuğumla geçiriyorum. Dama hem çocuk sıkılmasın hem biz de hava alıp stres atmış oluyoruz” diyor. Havanın güzel olmasından kaynaklı bir şikayeti yok şu an için ama yine de iş bulması gerektiğini ifade ediyor.

Fotoğraf: Fırat Topal/Evrensel

Sonra çıktığımız bir başka damda Şeyhmus ağabey ile görüşüyoruz. Yukarı davet ediyor. Kendisi Güvercin besliyor. Sabah akşam damda desek yeridir.

Günü nasıl geçirdiğini soruyorum. "Sokak yasak, normalde de pek çıkmam. Damdayım, güvercinlerime bakıyorum. Çayımı demleyip güvercinlerimi yemleyip günümü geçiriyorum. Bu hastalık bitseydi tabii iyi olurdu. Bitene kadar dikkat edeceğiz kendimize” diyor.

Fotoğraf: Fırat Topal/Evrensel

Arife teyze ise “ Sabah akşam evdeyiz. Komşularla oturup sohbet ediyoruz günlük işlerimizi bitirdikten sonra. Televizyon izlemek de bir yere kadar. Torunlarımı da yanıma alıp dama çıkıyorum, onlar oynuyor biz sohbet ediyoruz. Yapacak bir şey yok. Hastalık çok sürmese de çocukları alıp parka götüreyim. Havalar da ısınınca bir ay sonra hiç çekilmez buranın sıcağı” diyor.

Fotoğraf: Fırat Topal/Evrensel

Evde kal, çocuğunla keyifle kal

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