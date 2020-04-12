12 Nisan 2020 19:44
Türkiye'de koronavirüsten yaşamını yitirenlerin sayısı 1198'e yükseldi
Sağlık Bakanlığı verilerine göre son 24 saatte 4 bin 789 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 97 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 56 bin 956'ya, can kaybı 1198'e ulaştı.
Fotoğraf: DHA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına dair Türkiye'deki son durumu paylaştı.
Koca'nın Twitter hesabından "Yoğun bakıma geçişte azalma eğilimi sürüyor. Entübe edilen hasta sayısında düşüş var. Daha çok test yaptıkça, öngörülebilir şekilde daha çok vaka tespit ve izole ediliyor. Tedavide güçlüyüz. Fakat bu mücadele hastanelerde değil, evde kalarak kazanılır" mesajıyla yaptığı paylaşıma göre sayılar şöyle:
Son 24 saatte;
- 35 bin 720 test yapıldı,
- 4 bin 789 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu
- 97 kişi hayatını kaybetti,
- 481 kişi iyileşti.
Öte yandan
- Toplam test sayısı 376 bin 100,
- Toplam vaka sayısı 56 bin 956,
- Toplam can kaybı 1198,
- Toplam yoğun bakım hasta sayısı 1665,
- Toplam entübe hasta sayısı 978,
- Toplam iyileşen hasta sayısı 3 bin 446 oldu.
April 12, 2020
(HABER MERKEZİ)
Türkiye'de koronavirüs salgınına ilişkin öne çıkan gelişmeler (12 Nisan)
Reklam