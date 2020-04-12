Türkiye'de koronavirüsten yaşamını yitirenlerin sayısı 1198'e yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına dair Türkiye'deki son durumu paylaştı.

Koca'nın Twitter hesabından "Yoğun bakıma geçişte azalma eğilimi sürüyor. Entübe edilen hasta sayısında düşüş var. Daha çok test yaptıkça, öngörülebilir şekilde daha çok vaka tespit ve izole ediliyor. Tedavide güçlüyüz. Fakat bu mücadele hastanelerde değil, evde kalarak kazanılır" mesajıyla yaptığı paylaşıma göre sayılar şöyle:

Son 24 saatte;

35 bin 720 test yapıldı,

4 bin 789 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu

97 kişi hayatını kaybetti,

481 kişi iyileşti.

Öte yandan

Toplam test sayısı 376 bin 100,

Toplam vaka sayısı 56 bin 956,

Toplam can kaybı 1198,

Toplam yoğun bakım hasta sayısı 1665,

Toplam entübe hasta sayısı 978,

Toplam iyileşen hasta sayısı 3 bin 446 oldu.

(HABER MERKEZİ)

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