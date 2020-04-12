12 Nisan 2020 18:37

Koronavirüs Estonya’da en çok Saaremaa Adası’nı vurdu

Estonya’da bugüne kadar virüsten yaşamını yitirenlerin 24’ünden 14’ü, 30 bin nüfuslu Saaremaa Adası’nda yaşıyordu.

Estonya'nın Saaremaa adasını gösteren harita

Harita: Google Maps

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    Murat KUSEYRİ
    Stockholm

    Baltık ülkesi Estonya’nın Saaremaa Adası, ülkede koronavirüsün vurduğu yerleşim birimleri sıralamasında ilk sırada. Nüfusuyla kıyaslandığında adada virüsten yaşamını yitiren ve hastalığa yakalananların oranı oldukça yüksek.

    Koronavirüs nedeniyle 80 kişinin hastalanmasından sonra Estonya Hükümeti, 12 Mart günü olağanüstü hal ilan etti. Anaokullar dışındaki tüm okullarda 1 Mayıs gününe kadar eğitime ara verilmesini kararlaştırdı.

    Halkın bir araya geldiği her türlü etkinliği yasakladı. Spor etkinliklerinin yapıldığı tüm salon ve stadyumları kapattı. Hastaneler ve huzurevlerine ziyaretleri durdurdu.

    Koronavirüsten en olumsuz etkilenen ise Saaremaa Adası oldu. Estonya’da koronavirüs nedeniyle hastalanan ve ölenlerden yarısından fazlası ada sakinleri.

    İTALYAN TAKIM İLE YAPILAN MAÇIN SONUCU

    Virüsün, Milano ile Kuessaare kenti arasında kalan adada mart ayının başlarında düzenlenen bir voleybol maçından sonra yaygınlaştığı tahmin ediliyor. İtalyan takımındaki oyunculardan en az 5’inin koronavirüse yakalandıkları ortaya çıkmıştı.

    Adada salgının çok can alması ve yayılmasının nedeni ise iki huzurevine sıçraması. Virüsün huzurevlerine nasıl taşındığı ise henüz bilinmiyor.

    ADA KARANTİNAYA ALINDI

    Hükümet, hastalığın yaygınlaşmasını engellemek için adayı karantinaya aldı. Adaya giriş ve çıkışları durdurdu. Halkın sokağa çıkmasını yasakladı. Market ve eczanelere gidilmesine fiziksel mesafeye uyulması kaydıyla izin verdi.

    Haber ajansı Yle’nin hastane yetkililerinden edindiği bilgilere göre, Paskalya tatili öncesi 55 kişi hastanelerde tedavi ediliyor. Korona testi yapılan 2 bin 650 kişiden 450’sinin sonuçları pozitif çıktı. Onlarca sağlık çalışanı hastaları tedavi ederken virüse yakalandı. Birkaç gün önce de yoğun bakımda tedavi gören bir hemşire yaşamını yitirdi.

    Estonya’da bugüne kadar virüsten yaşamını yitirenlerin 24’ünden 14’ü 30 bin nüfuslu Saaremaa Adası’nda yaşıyordu.

    TÜM ADA HALKINA TEST YAPILACAK

    Estonya komşusu diğer Baltık ülkelerine kıyasla koronovirüsle mücadelede en fazla test yapan ülke. Daha önce sadece yaşlı ve kronik hastalara korona testleri yapılıyordu. Halk Sağlığı Kurumu, Paskalya tatili öncesi adada yaşayanların tümünün testten geçirilmesini kararlaştırdı.

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