"İlan alamayan gazeteler cezaevine alınmayacak" düzenlemesine "geçici ceza" istisnası

TBMM Genel Kurulundaki görüşmeleri süren infaz düzenlemesindeki "Basın İlan Kurumu aracılığıyla resmi ilan ve reklam yayınlama hakkı bulunmayan gazeteler ceza infaz kurumuna kabul edilemez" maddesine ek yapıldı. Hükme "Ancak ilan ve reklamın geçici kesilmesi hali bu hükmün dışındadır" cümlesi eklendi. Düzenleme bu haliyle yasalaşırsa, Basın İlan Kurumundan ilan ve reklam alma hakkını kaybeden gazeteler cezaevlerine alınmayacak.

Gazeteciler ve siyasi tutukları kapsamamakla eleştirilen infaz düzenlemesinin "Süreli ve süresiz yayınlardan yararlanma hakkı" başlığı altındaki maddesinde "Uluslararası Standart Süreli Yayın Numarası (ISSN) veya Uluslararası Standart Kitap Numarası (ISBN) almayan süreli ve süresiz yayınlar ile Basın İlan Kurumu aracılığıyla resmi ilan ve reklam yayınlama hakkı bulunmayan gazeteler ceza infaz kurumuna kabul edilemez" kararı yer aldı.

Basın İlan Kurumundan resmi ilan almayan gazetelerin cezaevlerine alınmamasını öngören madde tepki çekti ve maddenin kaldırılması çağrıları yapıldı. Düzenlemenin, Basın İlan Kurumunun bir sansür mekanizması gibi çalışmasını pekiştireceği vurgulandı.

Düzenleme, Meclis Genel Kurulunda görüşüldüğü sırda maddeye "Ancak ilan ve reklamın geçici kesilmesi hali bu hükmün dışındadır" cümlesi eklendi.

Ek düzenlemenin belgesi

Düzenleme bu haliyle yasalaşırsa, Basın İlan Kurumundan ilan ve reklam alma hakkını kaybeden gazeteler cezaevlerine alınmayacak ancak geçici süreyle ilan kesme cezası verilen gazeteler alınmaya devam edecek. (MEDYA SERVİSİ)

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