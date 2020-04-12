SES İstanbul Şubeleri: Ahmet Saltık yalnız değildir

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) İstanbul Şubeleri, Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Saltık'ın iktidara yakınlığıyla bilinen medya tarafından hedef gösterilmesine ve ölümle tehdit edilmesine tepki gösterdi.

Konaya ilişkin yaplılan açıklamada, iktidarın baskı ve saldırı yöntemlerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını boyunca da değişmediği belirtilerek, salgın sürecinin yönetimine dair tespitlerini bir bilim insanı sorumluluğu ile paylaşan Ahmet Saltık'ın hedef gösterildiği hatırlatıldı.

"İktidarın uygulamalarına övgüler dizmeyen her bilim insanına yapıldığı gibi Saltık'ın da sesinin kısılması istenilmektedir" denilen açıklamada bilimin saldırılar kaşısında susmadığı anımsatıldı.

Salgında halka en büyük zararı, çıkar uğruna gerçeklerin üstünü kapatmaya çalışmanın verdiği vurgulanan açıklamada "Ahmet Saltık hocamızın yalnız olmadığını, olmayacağını, dayanışma içerisinde olduğumuzu belirtmek isteriz. Yaşamak, yaşatmak istiyoruz" denildi.

NE OLMUŞTU?

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Saltık, Evrensel'e verdiği röportajda, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulununun tavsiyelerini açıklaması gerektiğini ifade etmişti. Saltık, bu sözleri üzerine iktidara yakınlığıyla bilinen medya organları tarafından hedef gösterilmiş, ardından da ölümle tehdit edilmişti. (İstanbul/EVRENSEL)

Bilim insanlarını rahat bırakın, Ahmet Saltık yalnız değildir!

Sağlık emekçileri, Prof. Dr. Ahmet Saltık’ın tehdit edilmesine tepki gösterdi

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