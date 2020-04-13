İşçinin evde kalacağı bir düzenleme yapılmalı

Cumali KAYA

Deniz ALTINBULAK

İstanbul

İstanbul Ümraniye’de bulunan İMES Sanayi Sitesinde çalışan işçiler işyerlerinde alınan kimi önlemlerin yeterli olmadığını belirterek, hükümetin ücretli izin dahil işçilerin evinde kalabileceği düzenlemeler yapmasını istiyor.

Çalışmak zorunda bırakıldıklarını dile getiren bir işçi, “İtiraz etsek, işe gitmesek işimizden oluruz” dedi. İşe gelirken bindikleri minibüslerin tıka basa dolu olduğunu ama kontrol yapılmadığını söyleyen işçi, önce “İnsanlar önlem almıyor” dedi, sonra ise şöyle devam etti: “Nasıl önlem alsınlar ki? İşe gelmek zorunda hepsi. Bunu bize bırakmamaları lazım, net bir karar olması lazım. Öyle olmayınca patron bizi çalıştırmaya devam ediyor, biz de çalışmaya mecburuz.” İşyerinde önlem alınıp alınmadığı sorumuza ise “Şu an röportaj yaparken nasılsak işyerinde de öyle. Bir iki ilaçlama yapıldı, maske dağıtıldı ama önlem falan yok” diye yanıt verdi.

Genç bir işçi ise “Şu an biz dışarıdayız mecburen çalışıyoruz” dedi. İşyerinde 1 hafta izin verildiğini ifade eden işçi devam etti: “1 hafta sonra kaldığı yerden devam, yine dışarı çıkacağız, işe gideceğiz.” Kalabalık bir işyerinde çalıştığını ve salgına önlem olarak molaların, sarkıtıldığını, giriş çıkışların 15’er dakika arayla yapıldığını söyledi.

Görüşlerimizi sorduğumuz bir kadın işçi de işçilerin çalışmak zorunda olduğunu, bu sebeple evde kal çağrılarının kendisine saçma geldiğini dile getirdi.

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