Almanya Türkiye’deki vatandaşlarını uyardı: Sosyal medya paylaşımlarına dikkat edin 

Almanya, Türkiye’de koronavirüs yayılma hızının arttığına dikkat çekerek ülkedeki vatandaşlarını uyardı. Dışişleri Bakanlığı tarafından 11 Nisan Cumartesi günü itibariyle yayınlanan uyarıda koronavirüse rağmen muhaliflerin keyfi şekilde tutuklandığına da dikkat çekildi.

11 Nisan’tan itibaren geçerli olan uyarıda Türkiye’de koronavirüse yakalananların sayısının hızla arttığı, bu nedenle hükümetin büyükşehirlerde sokağa çıkma yasağı uygulandığı belirtildi, her yerde maske takma zorunluluğu getirildiği belirtildi ve Türkiye’de bulunan Alman vatandaşlarından bunlara uymasını istedi.

Açıklamada 27 Mart-1 Mayıs tarihleri arasından Türkiye’den Almanya’ya doğrudan uçuşların mümkün olmadığı sadece Belarus’un başkenti Minsk üzerinden seyahat etmenin mümkün olduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca Alman vatandaşları sosyal medya üzerindeki paylaşımlar konusunda da uyarılarak, keyfi gözaltı ve tutuklamaların koronavirüsle mücadele günlerinde de devam ettiği hatırlatıldı. Özellikle cumhurbaşkanına hakaret ve terör örgütü propagandasının tutuklamaya gerekçe yapıldığı belirtildi.

Bu tutuklamalardan Almanya’daki Kürt derneklerinde aktif olanların özellikle etkilendiğini belirten bakanlık, Alman vatandaşlarını kalabalık insan topluluklarından uzak durmaya, sosyal medya paylaşımlarına dikkat edilmesi ve bir sorun çıktığına ülkedeki Alman konsolosluklarıyla irtibata geçmeye çağırdı.

ALMANYA’YA GELEN TURİSTLER 30 HAZİRAN’A KADAR KALABİLİR

Öte yandan turist olarak Schengen vizesi ile Almanya’ya gelen Türkiye kökenliler, vizeleri bitmesine rağmen 30 Haziran’a kadar Almanya’da kalmaya devam edebilecek. Koronavirüs nedeniyle ülkelerin karşılıklı olarak giriş çıkışları yasaklaması nedeniyle bu kararı alan bakanlık, söz konusu turistlerin kaldıkları kentlerde yabancılar dairesine başvuruda bulunmalarının yeterli olacağını da dile getirdi. (Köln/EVRENSEL)

Akşener: Bilim Kurulu üyelerinin bile sokağa çıkma yasağından haberi yoktu