Akşener: Bilim Kurulu üyelerinin bile sokağa çıkma yasağından haberi yoktu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İçişleri Bakanlığı tarafından ilan edilen sokağa çıkma yasağında Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu üyelerinin haberi olmadığını öne sürerek, "Erdoğan'ın canı sokağa çıkma yasağı istedi ve ilan edildi" dedi.

Partisinin sosyal medya hesabından canlı yayın yapan Akşener koronavirüs salgını sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Akşener açıklamasında şunları kaydetti:

“Maalesef gördük ki, iktidarın bir pandemi senaryosu bile yokmuş. Gördük ki iktidar, akıldan da, devlet ciddiyetinden de çoktan kopmuş. Ülkeyi de, krizi de yönetemez olmuş. Siyasi hesaplar, vatandaşın sağlığının önüne geçmiş. Bu durumun son örneğine 10 Nisan Cuma akşamı hep beraber şahit olduk. İçişleri Bakanlığı, bir genelge ile 10 Nisan gecesi saat 00:00’da 30 büyükşehrimizde ve Zonguldak’ta sokağa çıkma yasağı ilan edeceğini duyurdu. Duyuruyu gece saat 22.00'de yaptı. Yani yasağın başlangıcından 2 saat önce. Belediyelerin durumdan haberi olmadı. Sağlık Bakanlığının durumdan haberi olmadı.”

Bilim Kurulu’nun bir üyesi aynı akşam televizyonda, “Biz sokağa çıkma yasağı ilan edilsin dedik ama böyle yapın demedik.” dedi, yani onların bile haberleri olmadı.

“ERDOĞAN’IN CANI ÇEKTİ VE YASAK İLAN EDİLDİ”

“Vatandaşa, ‘Evinde ekmek, su, bebek maması, 2 günlük erzak var mı?” diye soran zaten olmadı. Özetle, Sayın Erdoğan’ın o akşam canı sokağa çıkma yasağı çekti ve birden sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bilim yok, akıl yok, plan yok, program yok. Ciddiyet zaten hiç yok… Bakın, o akşam bu ülkenin İçişleri Bakanı çıktı dedi ki: “Bir buçuk, iki saatlik bir süreçte bazı kısıtlı bölgelerde bir yığılma oldu. Çok sınırlı sayıda bir birikme oldu. Doğrudur, ben bunu öngörmedim. Tecrübem var, ama yine de o saatteki bu çok sınırlı birikmenin büyük bir problem oluşturacağını düşünmüyorum.” Aynen böyle dedi.”

“E, hal böyle olunca, böyle beceriksizce, plansız, programsız sokağa çıkma yasağı ilan edilince ne oldu? Vatandaşlarımız panikle sokağa döküldü. Marketlerde, bakkallarda, benzinliklerde sıralar oldu. Haftalardır büyük bir özveriyle evde kalan milletimiz, panikle salgını unuttu yollara düştü. Haftalardır salgına karşı milim milim aldığımız mesafe iki saatte heba oldu.” (HABER MERKEZİ)

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