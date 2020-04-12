Danimarka’da işsiz kalan göçmenler yardım istemeye cesaret edemiyor

Murat KUSEYRİ

Stockholm

Kovid-19 pandemisi, İskandinavya ülkeleri arasında en çok Danimarka’da yaşayan sığınmacı ve göçmenleri olumsuz etkiliyor.

Sınır dışı edilmekten ve vatandaşlık başvurularının reddedilmesinden korkan göçmenler, koronavirüsün yaygınlaşmasından sonra hakları olan yardımları almak için başvuruda bulunmaya cesaret edemiyor.

Danimarka, Avrupa’da en katı göçmen politikası uygulayan ülkeler arasında. 2019 yılının başında sağ partilerin oluşturduğu koalisyon hükümeti, göçmen karşıtı ve popülist Halk Partisinin de desteğiyle göçmenlerin yaşadıkları semtlerden sürülmelerini amaçlayan “Getto Yasası”nı yürürlüğe koymuştu.

Göçmenlerin yaşamlarını son derece güçleştiren bir dizi de yasa çıkarıldı. Sığınmacıların devamlı oturma izni alabilmeleri son 4 yıl içinde 3,5 yıl tam gün çalışmaları şartına bağlandı. Göçmenlere ailelerini getirebilmeleri için 5 yıl tam gün çalışmaları dayatıldı.

Göçmenlerin Danimarka vatandaşı olabilmeleri, son 5 yıl içinde sosyal yardım, eğitim yardımı ve rehabilitasyon yardımı almamaları şartlarına bağlandı.

KRİZ PAKETİNDEN YARALANAMIYORLAR

15 Mart günü Danimarka Hükümeti, koronavirüsten olumsuz etkilenen şirketlere yardım etmek için 2,6 milyar kronluk bir kriz paketini yürürlüğe koydu.

Çalışanlarının yüzde 30’nu veya 50’den fazlasını işten çıkarma riski bulunan şirketlere ekonomik yardım yapmayı kararlaştırdı. Şirketlerin çalışanlarının işine son vermemesi karşılığında kadrolu çalışanların ücretlerinin dörtte üçünü ödemeyi üstlendi.

Koronavirüsün yaygınlaşmasını engellemek için alınan önlemlerden en çok hizmet, restoran ve küçük işyerlerinde çalışan göçmenler olumsuz etkilendi. Binlercesi işsiz kaldı.

İŞTEN İLK ATILAN GÖÇMENLER OLDU

Parlamentoda gurubu bulunan partilerden Birlik Listesi (Enhetslistan), krizden sonra işsiz kaldıkları için oturma izni, vatandaşlık ve aile birleşimi haklarını kullanamayan göçmenlerin durumlarını gündeme getirdi.

Partinin Hukuk Politikası Sözcüsü Rosa Lund, Arbejdaren gazetesine yaptığı açıklamada zor durumda bulunan sığınmacı ve göçmenler için istisna yapılması gerektiğini söyledi. Göçmenlerin korona krizinden dolayı işsiz kaldıklarını hatırlatan Lund, “Bu onların sürekli oturma izni ve vatandaşlığa başvurma imkanlarını engellememeli. Çoğunluğu güvencesi olmayan otel, restoran, temizlik ve kuaförlerde çalışıyordu ve ilk işten atılanlar onlar oldu” dedi.

İşten atılan göçmenlere oturum izni, vatandaşlık verilmesi ve aile birleşmelerinin sağlanabilmesi için tam gün çalışmalarını dayatmanın akılcı olmadığına vurgu yaptı.

VATANDAŞLARI KORUMAK ULUSAL BİR ZORUNLULUK

Etnik azınlıkların sözcüsü Halime El Abbasi de, göçmenler için getirilen katı kurallardan vaz geçilmesi gerektiği düşüncesinde. Ülkede ulusal bir kriz olduğunu belirten El Abbasi, “Bundan dolayı vatandaşları korumak ulusal bir sorumluluktur. Şirketler ve işsiz kalanlar için kriz paketimiz var. Neden kriz döneminde bu insanlar yardım alamıyor ve korunmuyor? Bunun sonucu tüm aile gelirsiz kalma veya tek bir maaşla geçinme riski taşıyor. Bu, onların gıda ve giysi gibi temel ihtiyaçlarını karşılamalarını güçleştiriyor” şeklinde konuştu.

TOKALAŞMAMA TAVSİYESİNDEN DOLAYI VATANDAŞ OLAMIYORLAR

Danimarka, bundan bir kaç yıl önce vatandaşlığa alınacak göçmenlere yapılacak törenlerde tokalaşma zorunluluğu getirildi. Koronavirüsün yaygınlaşmasından sonra Sosyal Sağlık Genel Müdürlüğü, tokalaşmalardan kaçınılması tavsiyesinde bulundu.

Bu nedenle de belediyeler vatandaşlığa geçiş için yapılan törenleri durdurdu. Koşulları doldurduğu halde törenlerde yemin edemedikleri ve tokalaşamadıkları için göçmenler vatandaş olamıyor.

Sosyal Demokrat Hükümet, soruna ilgisiz kalıyor. Hükümetin duyarsızlığına tepki gösteren Rosa Lund, “Bu tamamiyle akıl dışı. Doğal olarak bir çözüm bulunabilir, törenler tokalaşmadan yapılabilir ve yabancılar vatandaşlıklarını alabilir dedi.

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