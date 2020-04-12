CHP'li Biçer Karaca "THK’ya ait taşınmazlar ve uçaklar neden satılıyor" diye sordu

2019 Ekim ayında kayyum atanan Türk Hava Kurumu’na ait taşınmazın satışına ilişkin ihale duyurusu 5 Nisan tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. Eskişehir, Adana, Denizli, Muş, Bursa, Yalova ve Kocaeli’de taşınmazların ihalesi yapılacak. Şubat ayında da Ünye’deki taşınmazlar ihaleyle satmıştı.

Öte yandan, 10 Mart tarihli Resmi Gazetede yayımlanan ilanla mülkiyeti Kuruma ait Kütahya İlinde 53 ada, 6 parselde kayıtlı 179,68 m² alan üzerinde bulunan nitelikli taşınmazın satışının ise 25 Mart 2020 Çarşamba günü kapalı teklif açık arttırma usulüyle ihale edileceği duyurulmuştu. Ancak ihaleye istekli çıkmadığından 3 Nisan tarihli Resmi Gazetede yayımlanan ilanla mülkiyet yeniden satışa çıkarılarak ihalenin 5 Mayıs’ta tekrarlanacağı duyuruldu.

“TÜRK HAVA KURUMU UÇAKLARI VE TAŞINMAZLARI NEDEN SATILIYOR?”

Konuyla ilgili CHP Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca Türk Hava Kurumuna ait 11 uçağın ve 10 taşınmazın satışa çıkarılması hakkında bilgi edinme başvurusunda bulundu. Karaca, “THK’nın mallarının satışa çıkarılmasının nedeni nedir” diye sordu. Karaca bugün gelinen noktada AKP iktidarının THK’yı kuruluş amacından uzaklaştırdığını belirterek, "THK, kamuoyunda en çok tartışılan kurumlardan biri haline gelmiştir. Özellikle de 2019’un yaz aylarında yaşanan orman yangınlarında THK’nın yangın söndürme uçaklarını kullanmaması büyük tepkiye yol açtı" dedi.

“THK İLE İLGİLİ HER SÜREÇ ŞEFFAF YÖNETİLMELİ”

Kayyumun THK’yı yönetemediğini söyleyen Karaca, "THK’ya ait 7 taşınmazının satış ihalesi geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayımlandı. Taşınmazların bedeli ilanlarda belirtilmezken, kurum son bir ay içinde 10 taşınmazını satışa çıkarmıştır. 2 Nisan’da ise 11 uçağının satış ihalesi yayımlanmıştır. Uçakların ihalesi 13 Nisan’da, taşınmazların ihalesi ise Mayıs ayında yapılacak. Korona salgını devam ederken THK’nın malları neden satışa çıkarılıyor" ifadelerini kullandı. Karaca son olarak "THK’nın mallarının satışa çıkarılmasının nedeninin, ihale bedellerinin ve elde edilen gelirlerin nereye harcandığının kamuoyuyla paylaşılması gerekmektedir. En önemli kurumlardan biri olan THK ile ilgili her sürecin şeffaf yönetilmesi ve kamuoyunun bilgilendirilmesi şarttır" uyarısında bulundu. (Denizli/EVRENSEL)

Türk Hava Kurumuna kayyum atandı