12 Nisan 2020 13:59

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Paskalya mesajı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan: Hristiyan vatandaşlarımızı, en önemli yortularından biri olan Paskalya münasebetiyle en içten duygularımla tebrik ediyorum.

Recep Tayyip Erdoğan

Recep Tayyip Erdoğan | Fotoğraf: Murat Kula/AA

  • ANASAYFA
  • GÜNCEL
    • Paylaş

    Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Muhtelif kilise ve gruplara mensup Hristiyan vatandaşlarımızı, en önemli yortularından biri olan Paskalya münasebetiyle en içten duygularımla tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

    İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Paskalya Yortusu dolayısıyla mesaj yayımladı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, muhtelif kilise ve gruplara mensup Hristiyan vatandaşları, en önemli yortularından biri olan Paskalya münasebetiyle en içten duygularıyla tebrik ettiğini belirtti. 

    Erdoğan, şunları kaydetti:

    "Anadolu topraklarında yükselen bu birlikte yaşama kültürü, geçmişte olduğu gibi bugün de barış ve kardeşliğimizin harcını oluştururken, aynı zamanda bizi aydınlık geleceğe taşıyacak en önemli gücümüz olacaktır. Tüm vatandaşlarımızın olduğu gibi, yüzyıllardır sevinç̧ ve kederde kader birliği yaptığımız Hristiyan vatandaşlarımızın da dinlerini serbestçe yaşayabilmeleri için devlet olarak tüm imkanlarımızı seferber etmeye devam ediyoruz."

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, son dönemde gerçekleştirdikleri bazı çalışmaları hatırlatmak istediğini belirterek, şöyle devam etti:

    "1000 yılı aşkın bir tarihe sahip Akdamar Kilisesi büyük bir özenle restore edilmiştir. İstanbul Balat'ta yer alan Demir Kilise, restorasyon çalışmalarının ardından 2018 yılında yeniden ibadete açılmıştır. Arasında kilise ve manastırların bulunduğu Süryanilere ait taşınmazların mülkiyet sorunu çözülmüş, söz konusu tapular Süryani cemaatine devredilmiştir. 2019 yılında Cumhuriyet tarihinin ilk Süryani Kilisesi'nin temeli atılmıştır. Diyarbakır'ın Sur ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırılarında zarar gören Mar Petyun Keldani Kilisesi ve Orta Doğu'nun en büyük Ermeni kilisesi olan Surp Giragos Kilisesi'nin onarım çalışmaları ise sürmektedir. Muhtelif dinlerin ve cemaatlerin bu coğrafyada asırlardır barış̧ içinde bir arada yaşamasının ve her bir vatandaşımızın inancını serbestçe yaşayabilmesi için yürüttüğümüz çalışmaların tüm dünyaya örnek teşkil etmesini ümit ediyorum."

    "KAMPANYAMIZA DESTEK VEREN HRİSTİYAN VATANDAŞLARIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

    Kovid-19 salgını nedeniyle bütün dünya zor bir süreçten geçerken, tedbirler dolayısıyla Hristiyan vatandaşların da bu yıl Paskalya yortusu için kiliselerde bir araya gelemeyeceklerini aktaran Erdoğan, "Ancak inanıyoruz ki gerekli tedbirlerin hassasiyetle uygulanmasıyla ülkemiz bu süreci en az etkiyle atlatacak ve en kısa zamanda hayat hepimiz için tekrar normal akışına dönecektir." ifadelerini kullandı.

    Karşılaştıkları her zorlukta aziz milletin her bir ferdinin ortaya koyduğu birlik, beraberlik ve dayanışmanın en güzel örneklerini Kovid-19 ile mücadele sürecinde de göstermiş olmasından büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

    "Bu zor günlerde 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' şiarıyla başlattığımız Milli Dayanışma Kampanyası da bir kez daha göstermiştir ki milletimizin birbirine verdiği destek ve güçle aşamayacağımız engel yoktur. Bu vesileyle Milli Dayanışma Kampanyamıza destek veren Hristiyan vatandaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Paskalya yortusu dolayısıyla, Hristiyan vatandaşlarımız başta olmak üzere tüm Hristiyanlara esenlik dileklerimi sunuyor, kendilerini en kalbi duygularımla selamlıyorum." (AA)

    Reklam
    Reklamsız Evrensel için abone ol
    ÖNCEKİ HABER

    İsveç’te koronavirüs en fazla huzurevlerinde can alıyor
    YAZARLAR
    Vedat İLBEYOĞLU
    Vedat İLBEYOĞLU

    Asıl 'batakçı' kimse ona edelim sözümüzü!

     Özer AKDEMİR
    Özer AKDEMİR

    Yarım ciğerle yaşayanlar kenti: Zonguldak

     Ayşen ŞAHİN
    Ayşen ŞAHİN

    Anılar, alıntılar: Düğünlerden Debord’a gösteri toplumu

     Mesut KARA
    Mesut KARA

    'Asi ve çocuk ruhun' kolektif başarısı

     Adnan ÖZYALÇINER
    Adnan ÖZYALÇINER

    Penceremin önünde

     Ceren SÖZERİ
    Ceren SÖZERİ

    Bir Norveç değiliz sonuçta

     Serdar M. DEĞİRMENCİOĞLU
    Serdar M. DEĞİRMENCİOĞLU

    Bir sözcükte sosyal politika

     Günseli BAYRAM
    Günseli BAYRAM

    Korona günlerinde bilim

     Metin BORAN
    Metin BORAN

    Hayatı karşılayan şiirler

     Mıgırdiç MARGOSYAN
    Mıgırdiç MARGOSYAN

    'Davetsiz misafir' meselesi (2)
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ
    Evrensel haber bülteni
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Beslenmenin sınıfsallığı ya da Luppo meselesi
    Beslenmenin sınıfsallığı ya da Luppo meselesi

    Sokağa çıkma yasağı apar topar ilan edildiğinde kimilerince “acil olmayan” şeyleri satın alanlar, ofansif mizahın konusu oldu. Alınanların sınıfın beslenme düzeniyle ilgili bir şeyler söylediği kesin.

    Akşener: Bilim Kurulu üyelerinin bile sokağa çıkma yasağından haberi yoktu
    Akşener: Bilim Kurulu üyelerinin bile sokağa çıkma yasağından haberi yoktu

    İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: Bilim Kurulu üyelerinin bile haberi yoktu, Erdoğan’ın o akşam canı sokağa çıkma yasağı çekti ve ilan edildi.

    Türkiye'de koronavirüs salgınına ilişkin tüm gelişmeler (12 Nisan)
    Türkiye'de koronavirüs salgınına ilişkin tüm gelişmeler (12 Nisan)

    Türkiye'den yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin öne çıkan olaylar, açıklamalar ve analizler...

    Eczacılar koronavirüs riskine karşı uyarıyor: Mecbur değilseniz gelmeyin
    Eczacılar koronavirüs riskine karşı uyarıyor: Mecbur değilseniz gelmeyin

    Kovid-19 salgınıyla mücadelede riskli meslek grupları arasında yer alan eczacılar, ücretsiz maske için yurttaşların eczanelere akın etmesinden dolayı tedirgin.

    Bilim Kurulu Üyesi Çelik: Başka hafta sonları da sokağa çıkma yasağı ilan edilebilir
    Bilim Kurulu Üyesi Çelik: Başka hafta sonları da sokağa çıkma yasağı ilan edilebilir

    Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik: İlerleyen dönemde başka hafta sonlarında da sokağa çıkma yasağı ihtimali olabilir. Gerekiyorsa diğer illerde de yapılabilir.

    Bakan Soylu’dan ‘izdiham’ yorumu: Büyük problem oluşturacağını düşünmüyorum
    Bakan Soylu’dan ‘izdiham’ yorumu: Büyük problem oluşturacağını düşünmüyorum

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sokağa çıkma yasağının ardından yaşanan izdihamı değerlendirdi: O saatteki bu çok sınırlı birikmenin büyük bir problem oluşturacağını düşünmüyorum.

    Bakan Koca: İlk defa, yoğun bakıma giren hasta sayısal olarak eksiye düştü
    Bakan Koca: İlk defa, yoğun bakıma giren hasta sayısal olarak eksiye düştü

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İlk defa yoğun bakıma giren ve entübe olan hasta sayısal olarak eksiye düştü. Yani yüzde 3- 3,5 oranında bir düşüş söz konusu oldu.

    Asst. Prof. Emrah Altındiş: Karantina uygulanmazsa 10 dakikada 1 kişiyi kaybedeceğiz
    Asst. Prof. Emrah Altındiş: Karantina uygulanmazsa 10 dakikada 1 kişiyi kaybedeceğiz

    Boston College Biyoloji Bölümünde asistan profesör olarak çalışan Emrah Altındiş uyardı: Karantina uygulanmazsa yakında 10 dakikada ardından belki de 5 dakikada 1 kişiyi kaybedeceğiz.

    Ecinniler: Edebiyata bütüncül ve metin odaklı bakıyoruz
    Ecinniler: Edebiyata bütüncül ve metin odaklı bakıyoruz
    Korona günlerinde teoloji eleştirisi
    Korona günlerinde teoloji eleştirisi
    Beden eğitimi öğretmeni Pervin Avşar: Uzaktan eğitimde beden eğitimi neden olmalı?
    Beden eğitimi öğretmeni Pervin Avşar: Uzaktan eğitimde beden eğitimi neden olmalı?
    GÜNCELLENDİ
    Metin Göktepe kimdir? Metin Göktepe'nin öldürülmesine dair dava süreci nasıl işledi?
    Metin Göktepe kimdir? Metin Göktepe'nin öldürülmesine dair dava süreci nasıl işledi?
    Yeni e dergisinin nisan sayısı dijital ortamda: Kapıdaki düşman sadece bir virüs mü?
    Yeni e dergisinin nisan sayısı dijital ortamda: Kapıdaki düşman sadece bir virüs mü?
    Kovid-19’a karşı savaştaysak, düşmanın nerede olduğunu bilmeliyiz
    Kovid-19’a karşı savaştaysak, düşmanın nerede olduğunu bilmeliyiz
    Evrensel Ege Sayfaları
    EVRENSEL EGE

    Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...

    Ege Sayfaları için tıklayın...
    CHP’li Süleyman Bülbül: Devleti yönetmekte aciziyet gösteriyorlar
    CHP’li Süleyman Bülbül: Devleti yönetmekte aciziyet gösteriyorlar

    CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, İçişleri Bakanının sokağa çıkma yasağını geç saatlerde ilan etmesini eleştirerek, AKP’nin devleti yönetmekte aciziyet gösterdiğini söyledi.

    İşçi mektubu: Örgütlü mücadeleden başka yol yok
    İşçi mektubu: Örgütlü mücadeleden başka yol yok

    "Sermayenin örgütlü olarak yaptığı bu saldırıya karşı biz işçi ve emekçiler de insanca yaşayabilmek için birleşerek, sermayeye ve onların iktidarlarına karşı örgütlü bir mücadele vermeliyiz."

    Madenci çapraz ateş altında
    Madenci çapraz ateş altında

    Maden işçileri iş cinayetinde hayatını kaybetmeye devam ediyor. Cinayetin sebebi yine kâr hırsı nedeniyle alınmayan önlemler. İşçiler, “Bile bile ölüme sürüklüyorlar" diyor.

    GÜNCELLENDİ
    İzmir’de Genel-İş üyesi 3 işçinin koronavirüs testi pozitif çıktı
    İzmir’de Genel-İş üyesi 3 işçinin koronavirüs testi pozitif çıktı

    Genel-İş İzmir 7 No’lu Şube Başkanı Özgür Genç sendika üyesi 3 işçinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını söyledi: Hükümetin açıkladığı önlem paketi ile daha sert mücadeleler bizi bekliyor.

    GÜNCELLENDİ
    Uşak’ta bir tekstil işçisi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
    Uşak’ta bir tekstil işçisi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

    Uşak’ta iplik fabrikasında çalışan bir kadın işçinin koronavirüsten hayatını kaybettiği iddia edildi.

    İşçilerin darbedildiği Akar Tekstil'de koronavirüs bulaşan işçi sayısı 35'e çıktı
    İşçilerin darbedildiği Akar Tekstil'de koronavirüs bulaşan işçi sayısı 35'e çıktı

    İzmir Çiğli Atatürk OSB bulunan ve DERİTEKS Sendikasının örgütlü olduğu Akar Tekstil'de sendika 35 işçide Kovid-19 pozitif çıktığını söyledi.