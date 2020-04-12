Türkiye'de koronavirüs salgınına ilişkin tüm gelişmeler (12 Nisan)

Türkiye'den yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin öne çıkan olaylar, açıklamalar ve analizler...

  • 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta ilan edilen 2 günlük sokağa çıkma yasağı devam ediyor. 
  • En son dün açıklanan resmi rakamlara göre Türkiye’de koronavirüs nedeniyle toplam 1101 kişi yaşamını yitirdi.  Toplam vaka sayısı ise 52 bini aştı.


 

 

12 Nisan 2020 11:54
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09:30

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SOYLU'DAN "İZDİHAM" YORUMU: BÜYÜK PROBLEM OLUŞTURACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta ilan edilen sokağa çıkma yasağına ilişkin konuştu. Sokağa çıkma yasağının gece yarısından 2 saat önce duyurulması nedeniyle marketlere ve fırınlarda izdiham yaşanmasını değerlendiren Soylu, eleştiri ve hakaretleri kabul ettiğini söyleyerek, "Ama yine de o saatteki bu çok sınırlı birikmenin büyük bir problem oluşturacağını düşünmüyorum" dedi. 

Bakan Soylu’dan ‘izdiham’ yorumu: Büyük problem oluşturacağını düşünmüyorum

Bakan Soylu’dan ‘izdiham’ yorumu: Büyük problem oluşturacağını düşünmüyorum

08:10

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YOĞUN BAKIMA GİREN HASTA SAYISI DÜŞÜYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yoğun bakımdaki hasta sayısının düştüğünü ifade ederek, “Esas olarak Türkiye'nin diğer ülkelerden farklılığı olarak gördüğümüz yatan hasta, yoğun bakıma giren hasta, entübe artış hızı son dönemde düşme eğilimindeydi. Bugün (dün) ilk defa yoğun bakıma giren ve entübe olan hasta, sayısal olarak eksiye düştü. Yani yüzde 3-3,5 oranında bir düşüş söz konusu oldu. Bu son derece önemli."

Bakan Koca: İlk defa yoğun bakıma giren hasta sayısal olarak eksiğe düştü

Bakan Koca: İlk defa yoğun bakıma giren hasta sayısal olarak eksiğe düştü

 

DÜN NE OLMUŞTU?

İçişleri Bakanlığı tarafından ilan edilen sokağa çıkma yasağının ardından, yasanın uygulanma biçimine tepkiler oldu. Hükümete, yasak saatine 2 saat kala yapılan duyurunun ardından market ve fırınların önünde oluşan izdihamlar ile virüsün yayılacağı eleştirileri yapıldı. Yasak kapsamında İstanbul’da metrobüs seferleri 16.00’ya kadar durduruldu. Açıklanan rakamlara göre Türkiye’de koronavirüs nedeniyle toplam 1101 kişi yaşamını yitirdi.  Toplam vaka sayısı ise 52 bini aştı.

 

Türkiye'de koronavirüs salgınına ilişkin tüm gelişmeler (12 Nisan)
Türkiye'de koronavirüs salgınına ilişkin tüm gelişmeler (12 Nisan)

Türkiye'den yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin öne çıkan olaylar, açıklamalar ve analizler...

Eczacılar koronavirüs riskine karşı uyarıyor: Mecbur değilseniz gelmeyin
Eczacılar koronavirüs riskine karşı uyarıyor: Mecbur değilseniz gelmeyin

Kovid-19 salgınıyla mücadelede riskli meslek grupları arasında yer alan eczacılar, ücretsiz maske için yurttaşların eczanelere akın etmesinden dolayı tedirgin.

Bilim Kurulu Üyesi Çelik: Başka hafta sonları da sokağa çıkma yasağı ilan edilebilir
Bilim Kurulu Üyesi Çelik: Başka hafta sonları da sokağa çıkma yasağı ilan edilebilir

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik: İlerleyen dönemde başka hafta sonlarında da sokağa çıkma yasağı ihtimali olabilir. Gerekiyorsa diğer illerde de yapılabilir.

Bakan Soylu’dan ‘izdiham’ yorumu: Büyük problem oluşturacağını düşünmüyorum
Bakan Soylu’dan ‘izdiham’ yorumu: Büyük problem oluşturacağını düşünmüyorum

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sokağa çıkma yasağının ardından yaşanan izdihamı değerlendirdi: O saatteki bu çok sınırlı birikmenin büyük bir problem oluşturacağını düşünmüyorum.

Bakan Koca: İlk defa yoğun bakıma giren hasta sayısal olarak eksiğe düştü
Bakan Koca: İlk defa yoğun bakıma giren hasta sayısal olarak eksiğe düştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İlk defa yoğun bakıma giren ve entübe olan hasta sayısal olarak eksiğe düştü. Yani yüzde 3- 3,5 oranında bir düşüş söz konusu oldu.

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