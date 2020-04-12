Türkiye'de koronavirüs salgınına ilişkin tüm gelişmeler (12 Nisan)

YOĞUN BAKIMA GİREN HASTA SAYISI DÜŞÜYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yoğun bakımdaki hasta sayısının düştüğünü ifade ederek, “Esas olarak Türkiye'nin diğer ülkelerden farklılığı olarak gördüğümüz yatan hasta, yoğun bakıma giren hasta, entübe artış hızı son dönemde düşme eğilimindeydi. Bugün (dün) ilk defa yoğun bakıma giren ve entübe olan hasta, sayısal olarak eksiye düştü. Yani yüzde 3-3,5 oranında bir düşüş söz konusu oldu. Bu son derece önemli."