Bakan Soylu’dan ‘izdiham’ yorumu: Büyük problem oluşturacağını düşünmüyorum

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta ilan edilen sokağa çıkma yasağına ilişkin konuştu. Sokağa çıkma yasağının gece yarısından 2 saat önce duyurulması nedeniyle marketlere ve fırınlarda izdiham yaşanmasını değerlendiren Soylu, eleştiri ve hakaretleri kabul ettiğini söyleyerek, "Ama yine de o saatteki bu çok sınırlı birikmenin büyük bir problem oluşturacağını düşünmüyorum" dedi.

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'a konuşan Bakan Soylu, sokağa çıkma yasağının, yasağa 2 saat kala duyurulmasının ardından market ve fırınlarda yaşanan izdihama ilişkin konuştu.

“Ben bunu öngörmedim” diyen Soylu, “Zamanlaması açısından alınan karar, bakanlığımıza ait bir karardır. Bir kez daha söylüyorum: Eleştirileri de aldım kabul ettim. Hakaretleri de kabul ettim. Ama yine de o saatteki bu çok sınırlı birikmenin büyük bir problem oluşturacağını düşünmüyorum” ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu şunları kaydetti:

“Saat 21.00 itibarıyla marketler kapanıyor. Bunu düşünerek yasak kararını 21.00’den sonra ilan ettik. Bazıları 23.59’da ilan etseydiniz diyor. Ancak o zaman da insani açıdan büyük sorunlarla karşılaşabilirdik. Bir ziyarete gitmiş, bir yere gitmiş insanlarımız açısından çok büyük sorun olacaktı. Birkaç saat öncesinden haber verilmesi gerekliydi. Vatandaşımız yasağın ilanihaye devam edeceğini düşünüyor. Sınırlı birikmenin nedeni budur. Ama şundan eminim: Nasıl bir yöntem izlersek izleyelim muhakkak bir risk olacaktı. Sonuçta o saatte sokağa çıkanların sayısı 250 bin-300 bin civarındadır.”

Bakan Soylu, sokağa çıkma yasağının hafta içine sarkmayacağını da söyledi. (HABER MERKEZİ)

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