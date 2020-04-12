İran'da 4.7 büyüklüğünde deprem
İran Khoy'da saat 05.23 sularında 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nden edinilen bilgilere göre saat 05.23 sularında İran Khoy'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Çevre il ve ilçelerden de hissedilen depremin merkez üssünün Van Saray'a 29.6 kilometre uzaklıkta olduğu ve yerin 6.8 kilometre altında gerçekleştiği belirlendi. (HABER MERKEZİ)
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