KKTC, vatandaşları haricindekilere 30 Nisan'a kadar sınır kapılarını kapattı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında tüm kara ve hava sınır kapılarının 30 Nisan'a kadar KKTC vatandaşı olmayanlara kapatılmasına karar verdi.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Bakanlar Kurulunda alınan kararlara yer verildi.

Bakanlar Kurulu, tüm kara ve hava sınır kapılarının, KKTC vatandaşları ve KKTC vatandaşlarının eş ve çocukları hariç tüm diğer ülke vatandaşlarının girişine 30 Nisan'a kadar kapatılması yönünde karar aldı.

Hükümet, KKTC'ye sefer yapan gemilerin bu akşam saat 20.00'den başlayarak 27 Nisan'a kadar, elzem hizmetler dışında ülkeye yolcu taşımalarını da yasakladı.

KKTC'DE ŞİMDİYE DEK 3 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

KKTC Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 158 kişiye test yapıldığı ve testlerin tümünün negatif çıktığı belirtildi.

KKTC'de bugüne kadar toplam 99 Kovid-19 vakası tespit edilirken, 3 kişi yaşamını yitirdi.

Rum basınında yer alan habere göre, Kıbrıs Rum kesiminde ise son 24 saatte 21 yeni vaka görüldü ve toplam vaka sayısı 616'ya yükseldi.

Rum kesiminde, daha önce Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 15 olarak açıklanırken, 5 hastanın virüs taşımasına rağmen başka sebeplerle yaşamını yitirdiği belirtildi.

Buna göre, Rum kesiminde Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybı 10 olarak revize edildi.

BM ASKERLERİ VE DİPLOMATLARIN ÜLKEYE GİRİŞİ DURDURULDU

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Kıbrıs Rum kesiminden gelecek diplomat, Birleşmiş Milletler (BM) askerleri ve diğer uluslararası örgütlerde görev yapan personelin KKTC'ye girişlerini bir hafta durdurma kararı aldıklarını duyurdu.

Karara ilişkin Facebook hesabından bir açıklama yapan Özersay, BM ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) bulunan diplomatik misyonlara notalar gönderdiklerini ve buna göre yarından itibaren bir hafta boyunca ülkeye gelişleri askıya aldıklarını ifade etti.

Özersay, GKRY'deki büyükelçilik ve benzeri temsilciliklerde görevli diplomatların, BM, Avrupa Birliği ve diğer uluslararası örgütlerin personeli ile BM askerlerinin KKTC'ye girişlerinin durdurulacağını kaydetti.

Bakan Özersay, KKTC'de bulunan BM askeri kamplarından GKRY'ye geçişlerin mümkün olacağının altını çizdi. Özersay, ülkedeki Maronit ve Kıbrıslı Rumlara, GKRY'den gönderilen yardım ve diğer tıbbi malzemenin KKTC'de bulunan BM temsilcisi gözetiminde, KKTC yetkililerince ulaştırılacağını vurguladı.

Bakan Özersay, "Dünyada ve ülkemizde devam eden koronavirüs salgınına karşı mücadeleyle ilgili olabilecek geçişler söz konusu olacaksa bunun önceden Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığından izin alınması şartına bağlı olacağı bildirilmiştir." bilgisini paylaştı. (Lefkoşa/AA)

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 700 bini aştı