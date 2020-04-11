Basın Konseyi: Gazete satışının durdurulmasıyla haber alma hakkı engelleniyor

Basın Konseyi bir açıklama yayınlayarak “Sokağa çıkma yasağında gazete satışının durdurulmasıyla, halkın haber alma hakkından yoksun bırakılması yanlışından bir an önce dönülmelidir” dedi.

Sokağa çıkma yasağının, halkın haberden yoksun kalmasına neden olduğunu belirten Konsey, gazete satışının yapıldığı bayi ve büfelerin yasak kapsamından çıkarılmamasının gazetelerin dağıtıma girmemesine neden olduğunu ve bu durumun halkın habere ulaşımını engellendiğini aktardı.

Açıklamada gazetelerin basılıp dağıtımın yapıldığı bir saatte, aniden getirilen sokağa çıkma yasağının gazete işletmelerinin de büyük kaybına yol açtığı, büyük emekle hazırlanan gazetelerin, balyalar halinde, ipleri çözülemeyen paketler içinde hapsolduğu belirtildi ve “Aslında hapis edilenin, haber olduğunu unutmamak gerekir.” denildi.

Açıklamada İçişleri Bakanlığının genelgesiyle hayata geçirilen yasak ile milyonlarca insanın yaşadığı 30+1 büyük şehirde yaşanan bu mağduriyetin, ivedilikle ortadan kaldırılması gerektiği de hatırlatıldı.

Basın Konseyi açıklamasına şöyle devam etti: “Zaten çok güç koşullarda çalışmalarını büyük fedakarlıklar içinde sürdüren çok sayıda basın çalışanı ile gazete yönetimlerince verilen büyük emeğin, son dakika yasağı ile yok sayılmasını, akıl dışı durum olarak görüyoruz. Şimdilik 2 gün süreceği açıklanan ‘sokağa çıkma yasağı’ kararlarında, gazete çalışanlarıyla, gazete satış yerlerinin de özenle dikkate alınmasını bekliyoruz.”

TGC'DEN "YURTTAŞI GAZETESİZ BIRAKMAYIN" ÇAĞRISI

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, iki gün sürecek sokağa çıkma yasağı döneminde basılan gazeteler dağıtılamadığı için vatandaşın haber alma hakkının engellendiğine, basın kuruluşlarının da çok ciddi zarara uğradığına dikkat çekti. TGC Yönetim Kurulu çağrı yaparak İçişleri Bakanlığı ve Valiliklerin gazetelerin dağıtım sorununu çözmelerini istedi.

TGC Yönetim Kurulu’nun açıklamasında şu görüşler yer aldı:

“Türkiye’de iki gün sürecek sokağa çıkma yasağı getirilmiştir. Bu süreçte gazete bayileri kapalı olduğu için gazeteler dağıtılamamış, vatandaşlar gazetelere ulaşamamışlardır.

Darbe dönemlerinde dahi vatandaşın ekmek gibi, gazetelere de ulaşım hakkı sağlanmıştır.

Bu konuda İçişleri Bakanlığı ve Valilikler gazetelere ve vatandaşlara yönelik hiçbir açıklama yapmamıştır.

Gazeteler satışlarının çoğunluğunu sokağa çıkma yasağı ilan edilen 31 ilde yapmaktadır.

Bu süreçte basılan yüzbinlerce gazete dağıtılamamış ve basın kuruluşları çok ciddi zarara uğramıştır.

Eğer bir önlem alınamaz ise aynı zarar, 12 Nisan 2020 Pazar günü ve kararın alınacağı diğer günlerde de tekrarlanacaktır.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu olarak, sokağa çıkma yasağı kararı alındığı tarihlerde ekmek gibi gazetelerin de dağıtımının sağlanması, ‘yurttaşların gazetesiz bırakılmaması’ için çağrı yapıyoruz.” (MEDYA SERVİSİ)

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