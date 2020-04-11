İMO İstanbul Şubesinden "İnşaat mühendisi makam şoförü aranıyor" ilanına tepki

İnşaat firması Keleşoğlu Holding tarafından yaklaşık 2 ay önce kariyer.net'e verilen iş ilanı tepki topladı. "Yeni Mezun Makam Şoförü (Yönetici Asistanı)" başlığı ile verilen ilanda "Üniversitelerin İnşaat Mühendisliği veya Mimarlık bölümlerinden mezun olma şartı" aranırken İnşaat Mühendisliği Odası İstanbul Şubesi, internet sitesinden yaptığı açıklamada "Mesleğimizi itibarsızlaştıran bu zihniyeti kınıyoruz" dedi.

"Tercihen ileri derecede İngilizce bilen, planlama, organizasyon, koordinasyon, iş takibi becerilerine sahip, Microsoft Office programlarına hakim, dış görünümüne özen gösteren, iletişim becerisi gelişmiş, girişken, esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek, 22-30 yaş aralığında, ehliyet sahibi ve aktif araç kullanabilen (makam şoförlüğü yapabilecek)" denilerek aranan özelliklerin sıralandığı ilana İMO, "İş yapma kültüründe her mesleğe her işi yaptırma zihniyetine sahip, cinsiyetçi, cahilin ve yozluğun hakim olduğu bu ve benzeri firmaların varlığı hem ülkemiz hem de geleceğimiz açısından utanç vericidir. Özel istihdam bürosu işlevini gören söz konusu sitenin ticari kaygıları sebebiyle hiçbir mesleki etik ve değer süzgecinden geçirmeden böyle bir ilanı yayınlamasının ise bizi hiç şaşırtmadığını ifade etmek isteriz" diyerek tepki gösterdi.

İMO, yaptığı açıklamada "Mühendis veya mimar unvanı ile çalışacak meslektaşlarımızın tek yükümlüğü, bilim ve tekniğin ışığında mesleklerini yerine getirmektir. Yukarıda bahsi geçen ilanda olduğu gibi, meslektaşlarımıza, mühendis/mimar olarak çalışacakları kurumda makam şoförlüğü yaptırabileceğini düşünen sermaye sahipleri, bu aymazlıktan derhal vazgeçmeli, mühendislik ve mimarlık onuruna gereken saygıyı göstermeyi bir an önce öğrenmelidirler" ifadelerini kullanırken, "Mesleğimizin itibarını ülkemizdeki çalışma hayatında var olan akıl ve izan dışı anlayışlara, yozluğa ve hukuksuzluğa teslim etmeyeceğimizi bir kez daha ifade ediyoruz" diyerek tepki gösterdi.

Kariyer.net ise tepkiler üzerine sosyal medyada yaptığı açıklama ile 54 gün önce yapılan ilanın sehven dün yayınlandığını ve karışıklık olduğunu savundu. İş tanımı bölümünde de bir çok görevin sıralandığı ilan İMO, genç-İMO gibi meslek örgütleri ve sosyal medyada gelen tepkilerin üzerine kaldırıldı.

Kendilerinin bu ünvanda bir çalışan arayışı ve talebi bulunmamaktadır. Yaşanan bu durumdan olumsuz etkilenen Keleşoğlu Holding'ten, mimar ve mühendislerimizden özür diliyor; karışıklıktan dolayı üzgün olduğumuzu belirtmek istiyoruz.



Saygılarımızla, — Kariyer.net (@kariyernet) April 11, 2020

(Adana/EVRENSEL)