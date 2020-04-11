11 Nisan 2020 19:52
Bursa’da aç kalan yavru ayı teleferik istasyonona girdi
Bursa’da aç kalan yavru ayı şehir içinde bulunan Teleferik istasyonuna girdi.
Ekran görüntüsü Evrensel'e iletilen bir videodan alınmıştır.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Uludağ'da birçok yer kapanırken aç kalan bir yavru ayı yiyecek bulmak için şehir içine indi. Uludağ’a çıkmak için kullanılan Teleferik istasyonuna gelen yavru ayı bir süre yiyecek aradıktan sonra geldiği yönden geri çıktı.
Yavru ayının Teleferik istasyonuna giriş anı ve yiyecek arayışı işletmede bulunan bir çalışanın kamerasına yansıdı. (Bursa/EVRENSEL)
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