12 Nisan 2020 04:33

AKP’den akademisyen kıyımının önünü açan teklif

AKP, AYM'nin iptal ettiği akademisyen kıyımının önünü açan düzenlemeyi YÖK yasasına ekleyip Meclise sundu. CHP'li Çakırözer "Akademisyenler YÖK ve atanmış rektörlerin insafına bırakılıyor” dedi.

İzmir'de açıklama yapan Barış Akademisyenleri 'Bilim itaatsiz olana ihtiyaç duyar' yazılı pankartın arkasında dururken

Fotoğraf: Evrensel

  • ANASAYFA
  • GÜNCEL
    • Paylaş

    Burcu YILDIRIM
    Ankara

    AKP daha önce AYM’nin iptal ettiği YÖK disiplin cezalarını genişleterek YÖK Kanunu’na ekleyen düzenlemeyi yasa teklifi olarak tekrar Meclis gündemine getirdi. CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, “Bu düzenleme üniversitede akademisyenler için yeni bir kıyımın önünü açar. YÖK ve atanmış rektörlerin insafına bırakılıyor” dedi.

    Mecliste bir yandan infaz düzenlemesi görüşülüp ayrımcı tutumuna karşı eleştiriler yükselirken bir yandan da AKP’li vekiller, 8 Nisan tarihinde YÖK Kanunu’nda değişiklik öngeren teklifi sundu. Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Komisyonunda görüşülen teklifte Vakıf üniversitelerinin ekonomik yapısı, açık öğretim sistemine ilişkin değişiklikler yer alırken akademisyenlere yönelik yeni disiplin maddeleri dikkat çekti. Eğer bu teklif yasalaşırsa akademisyenler ‘terör propagandası’ adı altında üniversitelerden atılabilecek.

    SIRA AKADEMİSYENLERE ‘TERÖR CEZASI’ VERMEKTE!

    Teklifte; YÖK Kanunu’ndaki akademisyenlerin uyarı, kınama, aylıktan kesme ve kamu görevinden çıkarma hükümleri yeniden düzenlendi. “Kamu görevinden çıkarma cezasını gerektiren fiiller” kapsamı genişletildi. Mevcut kanundaki, “Terör niteliğinde eylemlerde bulunmak veya bu eylemleri desteklemek” maddesinin, “Terör örgütlerinin propagandasını yapmak, bu örgütlerle eylem birliği içerisinde olmak veya yardım etmek, kamu imkan ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmak ya da kullandırmak” olarak değiştirilmesi önerildi.

    "DÜŞÜNCEYİ YARGILAMA UNSURU"

    Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Komisyonu görüşmelerinde CHP’li Milletvekilleri Yıldırım Kaya, Sibel Özdemir ve Utku Çakırözer tepki gösterdi. Çakırözer, “Bu paket, AYM’nin iptali nedeniyle önümüze geldi ama AYM yasanın daha önceki halinde ‘Teröre destek nedeniyle üniversiteden çıkarma’ maddesini üniversite özerkliği vurgusu ile öğretim üyelerinin devlet memuru statüsünde olmadığını belirtmişti. Bu karara karşın disiplin cezaları içine yine ‘terör propagandası’ eklenerek kapsam genişletiliyor. Maddeye eklenen ‘terör örgütü propagandası’ kavramı Türkiye’de yargı sistemi içinde düşünce özgürlüğünün yargılanmasında en çok kulanılan unsurdur. Çünkü propaganda kavramı ve değerlendirmesinin çerçevesi çok geniştir” diye konuştu. 

    "ÜNİVERSİTEDE KIYIM"

    AYM’nin hak ihlali kararına karşın binlerce akademisyenin düşüncelerinden dolayı KHK’ler ile ihraç edildiğini hatırlatan Çakırözer, “Bu düzenleme üniversitede akademisyenler için yeni bir kıyımın önünü açar. YÖK ve atanmış rektörlerin insafına bırakılan akademisyenlerimiz için bilimsel özerklik tamamen sona erer. Gazeteciler başta olmak üzere iktidarı eleştirenlerin de terörist gibi muamele gördüğü ülkemizde  ciddi mağduriyetlerin önü açılır. Akademisyenlerimiz düşüncelerini söyleyemez, gerçekleri açıklayamaz ve halkı bilgilendiremez hale gelir”dedi.

    AYM İPTAL ETMİŞTİ

    657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’ndaki disiplin maddelerini YÖK Kanunu’na ekleyen değişiklik, Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından iptal edilse de AKP düzenlemede ısrar etti. AYM’nin gerekçesinde, “Anayasa’da bu kişiler için öngörülen güvencelerle örtüşmediği” ve “Bilimsel özerkliğe aykırı olduğu” vurgulanmıştı. İptal kararına karşın Devlet Memurları Kanunu’ndan seçilen bazı maddelerin ifadelerinin yerleri değiştirilerek yeniden teklife eklenmesi dikkat çekti.

    Yeni YÖK: Bilim veya üniversite değil ceza infaz kurumu

    Adnan GÜMÜŞ

    Yeni YÖK: Bilim veya üniversite değil ceza infaz kurumu

    AKP üniversiteler için yeni kanun teklifi sundu

    AKP üniversiteler için yeni kanun teklifi sundu

    Yükseköğretimde yeni düzenlemeler getiren teklif komisyonunda kabul edildi

    Yükseköğretimde yeni düzenlemeler getiren teklif komisyonunda kabul edildi

    Reklam
    Reklamsız Evrensel için abone ol
    ÖNCEKİ HABER

    Antep'te istisnalar genişletildi: Çuval üreten de, poşet üreten de çalıştı
    SONRAKİ HABER

    Koronavirüs dolayısıyla son 24 saatte 95 kişi daha hayatını kaybetti
    YAZARLAR
    Ayşen ŞAHİN
    Ayşen ŞAHİN

    Anılar, alıntılar: Düğünlerden Debord’a gösteri toplumu

     Mesut KARA
    Mesut KARA

    'Asi ve çocuk ruhun' kolektif başarısı

     Adnan ÖZYALÇINER
    Adnan ÖZYALÇINER

    Penceremin önünde

     Ceren SÖZERİ
    Ceren SÖZERİ

    Bir Norveç değiliz sonuçta

     Serdar M. DEĞİRMENCİOĞLU
    Serdar M. DEĞİRMENCİOĞLU

    Bir sözcükte sosyal politika

     Günseli BAYRAM
    Günseli BAYRAM

    Korona günlerinde bilim

     Metin BORAN
    Metin BORAN

    Hayatı karşılayan şiirler

     Mıgırdiç MARGOSYAN
    Mıgırdiç MARGOSYAN

    'Davetsiz misafir' meselesi (2)

     Nuray SANCAR
    Nuray SANCAR

    Münferit bir hediye, sistematik kaza

     Ender İMREK
    Ender İMREK

    Farklı bir gelecek için dönemin gösterdikleri

     İsmail Gökhan BAYRAM
    İsmail Gökhan BAYRAM

    Torba yasadan Internet’e sansür torbası çıktı

     Şenay AYDEMİR
    Şenay AYDEMİR

    ‘Makine insan’a bir adım kala!

     İzzettin ÖNDER
    İzzettin ÖNDER

    Pandemi ve sonrasında manzara

     Evrensel BİLGİN
    Evrensel BİLGİN

    Efsanenin doğuşu
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ
    Evrensel haber bülteni
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Yarım ciğerle yaşayanlar kenti: Zonguldak | Çepeçevre Yaşam
    Yarım ciğerle yaşayanlar kenti: Zonguldak | Çepeçevre Yaşam

    Zonguldak Çevre Koruma Platformu Başkanı, emekli maden işçisi ve gazeteci Ahmet Öztürk'le, Zonguldak'ın da Türkiye'deki diğer illerden farklı olarak yasaklı illere dahil edilmesini konuştuk.

    İstanbul'da sokağa çıkma ihlali arbedesi: 2 polis yaralandı 1 kişi hayatını kaybetti
    İstanbul'da sokağa çıkma ihlali arbedesi: 2 polis yaralandı 1 kişi hayatını kaybetti

    Beyoğlu'nda sokağa çıkma ihlali uyarısı nedeniyle çıkan arbedede bir polis silahla, biri de darp sonucu yaralandı. Polisin vurduğu kişi, hastanede hayatını kaybetti.

    GÜNCELLENDİ
    Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 31 ilde sokağa çıkma yasağı | Gelişmeler (11 Nisan)
    Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 31 ilde sokağa çıkma yasağı | Gelişmeler (11 Nisan)

    Türkiye'den yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin öne çıkan olaylar, açıklamalar ve analizler...

    GÜNCELLENDİ
    Koronavirüs dolayısıyla son 24 saatte 95 kişi daha hayatını kaybetti
    Koronavirüs dolayısıyla son 24 saatte 95 kişi daha hayatını kaybetti

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 sebebiyle son 24 saatte 95 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve toplam can kaybı sayısının 1101'e yükseldiğini açıkladı. Toplam vaka sayısı ise 52 bini aştı.

    Antep'te istisnalar genişletildi: Çuval üreten de, poşet üreten de çalıştı
    Antep'te istisnalar genişletildi: Çuval üreten de, poşet üreten de çalıştı

    İçişleri Bakanlığı genelgesiyle ilan edilen sokağa çıkma yasağı Antep’te üretim yapan patronları durdurmadı. İstisnada yer almamasına rağmen çok sayıda fabrika üretime devam etti.

    “Sokağa çıkma yasağı” izdihamını çeken fotoğrafçı gözaltına alındı
    “Sokağa çıkma yasağı” izdihamını çeken fotoğrafçı gözaltına alındı

    Adana’da bir fotoğraf sanatçısı, sokağa çıkma yasağı kararı sonrası sokakta oluşan izdihamı çektiği gerekçesiyle gözaltına alındı.

    DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’den ortak açıklama: İnfazda ayrımcılığa hayır!
    DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’den ortak açıklama: İnfazda ayrımcılığa hayır!

    DİSK, KESK, TMMOB ve TTB tarafından infaz düzenlemesiyle ilgili yapılan açıklamada düzenlemenin koronavüris tedbiri olmaktan çok uzak ve adaletsiz olduğu vurgulandı.

    GÜNCELLENDİ
    EMEP Genel Başkanı: İşçiler salgını fırsat bilen hükümete karşı ortak mücadele etmeli
    EMEP Genel Başkanı: İşçiler salgını fırsat bilen hükümete karşı ortak mücadele etmeli

    Emek Partisi Genel Başkanı Selma Gürkan hükümetin koronavirüs salgınına karşı uyguladığı politikaları Evrensel’e değerlendirdi.

    Korona günlerinde teoloji eleştirisi
    Korona günlerinde teoloji eleştirisi
    Beden eğitimi öğretmeni Pervin Avşar: Uzaktan eğitimde beden eğitimi neden olmalı?
    Beden eğitimi öğretmeni Pervin Avşar: Uzaktan eğitimde beden eğitimi neden olmalı?
    GÜNCELLENDİ
    Metin Göktepe kimdir? Metin Göktepe'nin öldürülmesine dair dava süreci nasıl işledi?
    Metin Göktepe kimdir? Metin Göktepe'nin öldürülmesine dair dava süreci nasıl işledi?
    Yeni e dergisinin nisan sayısı dijital ortamda: Kapıdaki düşman sadece bir virüs mü?
    Yeni e dergisinin nisan sayısı dijital ortamda: Kapıdaki düşman sadece bir virüs mü?
    Kovid-19’a karşı savaştaysak, düşmanın nerede olduğunu bilmeliyiz
    Kovid-19’a karşı savaştaysak, düşmanın nerede olduğunu bilmeliyiz
    Yazar ve Şair Serdar Aydın: Belki de ne Kafdağı var ne de mutlu aşklar
    Yazar ve Şair Serdar Aydın: Belki de ne Kafdağı var ne de mutlu aşklar
    Evrensel Ege Sayfaları
    EVRENSEL EGE

    Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...

    Ege Sayfaları için tıklayın...
    GÜNCELLENDİ
    İzmir’de Genel-İş üyesi 3 işçinin koronavirüs testi pozitif çıktı
    İzmir’de Genel-İş üyesi 3 işçinin koronavirüs testi pozitif çıktı

    Genel-İş İzmir 7 No’lu Şube Başkanı Özgür Genç sendika üyesi 3 işçinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını söyledi: Hükümetin açıkladığı önlem paketi ile daha sert mücadeleler bizi bekliyor.

    GÜNCELLENDİ
    Uşak’ta bir tekstil işçisi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
    Uşak’ta bir tekstil işçisi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

    Uşak’ta iplik fabrikasında çalışan bir kadın işçinin koronavirüsten hayatını kaybettiği iddia edildi.

    İşçilerin darbedildiği Akar Tekstil'de koronavirüs bulaşan işçi sayısı 35'e çıktı
    İşçilerin darbedildiği Akar Tekstil'de koronavirüs bulaşan işçi sayısı 35'e çıktı

    İzmir Çiğli Atatürk OSB bulunan ve DERİTEKS Sendikasının örgütlü olduğu Akar Tekstil'de sendika 35 işçide Kovid-19 pozitif çıktığını söyledi.

    GÜNCELLENDİ
    Soma’da iş cinayeti: Maden ocağındaki göçükte 3 işçi hayatını kaybetti
    Soma’da iş cinayeti: Maden ocağındaki göçükte 3 işçi hayatını kaybetti

    Manisa’nın Soma ilçesindeki İmbat Maden Ocağında göçük meydana geldi. Göçük altında kalan 3 işçi yaşamını yitirdi.

    Mu kıtası ve Tahsin Mayatepek raporu
    Mu kıtası ve Tahsin Mayatepek raporu

    Bırakın yazının daha ortaya çıkmamış olmasını, hangi dili konuşan insanların buraya geçtiğinin bilinememesini, daha o dönemlerle ilgili olarak ırksal, etnik bir ayrım bile yapılmış değildir.

    DİSK Ege Bölge Temsilcisi Sarı: İzne gönderilen işçilere en az asgari ücret ödenmeli
    DİSK Ege Bölge Temsilcisi Sarı: İzne gönderilen işçilere en az asgari ücret ödenmeli

    Salgın nedeniyle işten çıkarmaları 3 ay yasaklayan düzenlemenin yetersiz olduğuna dikkat çeken DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, “İzne gönderilen işçilere en az asgari ücret ödenmeli” dedi.