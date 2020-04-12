AKP’den akademisyen kıyımının önünü açan teklif

Burcu YILDIRIM

Ankara

AKP daha önce AYM’nin iptal ettiği YÖK disiplin cezalarını genişleterek YÖK Kanunu’na ekleyen düzenlemeyi yasa teklifi olarak tekrar Meclis gündemine getirdi. CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, “Bu düzenleme üniversitede akademisyenler için yeni bir kıyımın önünü açar. YÖK ve atanmış rektörlerin insafına bırakılıyor” dedi.

Mecliste bir yandan infaz düzenlemesi görüşülüp ayrımcı tutumuna karşı eleştiriler yükselirken bir yandan da AKP’li vekiller, 8 Nisan tarihinde YÖK Kanunu’nda değişiklik öngeren teklifi sundu. Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Komisyonunda görüşülen teklifte Vakıf üniversitelerinin ekonomik yapısı, açık öğretim sistemine ilişkin değişiklikler yer alırken akademisyenlere yönelik yeni disiplin maddeleri dikkat çekti. Eğer bu teklif yasalaşırsa akademisyenler ‘terör propagandası’ adı altında üniversitelerden atılabilecek.

SIRA AKADEMİSYENLERE ‘TERÖR CEZASI’ VERMEKTE!

Teklifte; YÖK Kanunu’ndaki akademisyenlerin uyarı, kınama, aylıktan kesme ve kamu görevinden çıkarma hükümleri yeniden düzenlendi. “Kamu görevinden çıkarma cezasını gerektiren fiiller” kapsamı genişletildi. Mevcut kanundaki, “Terör niteliğinde eylemlerde bulunmak veya bu eylemleri desteklemek” maddesinin, “Terör örgütlerinin propagandasını yapmak, bu örgütlerle eylem birliği içerisinde olmak veya yardım etmek, kamu imkan ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmak ya da kullandırmak” olarak değiştirilmesi önerildi.

"DÜŞÜNCEYİ YARGILAMA UNSURU"

Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Komisyonu görüşmelerinde CHP’li Milletvekilleri Yıldırım Kaya, Sibel Özdemir ve Utku Çakırözer tepki gösterdi. Çakırözer, “Bu paket, AYM’nin iptali nedeniyle önümüze geldi ama AYM yasanın daha önceki halinde ‘Teröre destek nedeniyle üniversiteden çıkarma’ maddesini üniversite özerkliği vurgusu ile öğretim üyelerinin devlet memuru statüsünde olmadığını belirtmişti. Bu karara karşın disiplin cezaları içine yine ‘terör propagandası’ eklenerek kapsam genişletiliyor. Maddeye eklenen ‘terör örgütü propagandası’ kavramı Türkiye’de yargı sistemi içinde düşünce özgürlüğünün yargılanmasında en çok kulanılan unsurdur. Çünkü propaganda kavramı ve değerlendirmesinin çerçevesi çok geniştir” diye konuştu.

"ÜNİVERSİTEDE KIYIM"

AYM’nin hak ihlali kararına karşın binlerce akademisyenin düşüncelerinden dolayı KHK’ler ile ihraç edildiğini hatırlatan Çakırözer, “Bu düzenleme üniversitede akademisyenler için yeni bir kıyımın önünü açar. YÖK ve atanmış rektörlerin insafına bırakılan akademisyenlerimiz için bilimsel özerklik tamamen sona erer. Gazeteciler başta olmak üzere iktidarı eleştirenlerin de terörist gibi muamele gördüğü ülkemizde ciddi mağduriyetlerin önü açılır. Akademisyenlerimiz düşüncelerini söyleyemez, gerçekleri açıklayamaz ve halkı bilgilendiremez hale gelir”dedi.

AYM İPTAL ETMİŞTİ

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’ndaki disiplin maddelerini YÖK Kanunu’na ekleyen değişiklik, Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından iptal edilse de AKP düzenlemede ısrar etti. AYM’nin gerekçesinde, “Anayasa’da bu kişiler için öngörülen güvencelerle örtüşmediği” ve “Bilimsel özerkliğe aykırı olduğu” vurgulanmıştı. İptal kararına karşın Devlet Memurları Kanunu’ndan seçilen bazı maddelerin ifadelerinin yerleri değiştirilerek yeniden teklife eklenmesi dikkat çekti.

AKP üniversiteler için yeni kanun teklifi sundu

Yükseköğretimde yeni düzenlemeler getiren teklif komisyonunda kabul edildi