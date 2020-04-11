CHP’li Süleyman Girgin: Bir gün çalışmasa aç kalacak milyonlar var

CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin “ülkemizde bir gün çalışmazsa aç kalacak, evine ekmek götüremeyecek, çaresiz kalacak milyonlar var” diyerek yevmiye usulü çalışan kağıt toplayıcıları, ayakkabı boyacıları, ev temizlik işçileri, çiçek ve simit satanlar, inşaatlarda, bahçe bakım işlerinde çalışanlar, hamallar, sigortasız taksi şoförleri, kafelerde servis-temizlik yapan işçileri, müzisyenler, tiyatrocuların sorunlarını Meclis gündemine taşıdı.

BU İNSANLAR NE YİYİP NE İÇECEK?

"Salgın hastalık nedeniyle evde kalan bu insanların ödenecek faturaları, kiraları borçları, geçindireceği ailesi, bakacağı çocukları var. Bu insanlarımızı görmezden gelemeyiz, yüzüstü bırakamayız. EvdeKal demek yerine, devlete düşen evde kalmanın koşullarını yaratmak gerekir" şeklinde konuşan Girgin, “vatandaş açlık ve hastalık arasında sıkışmış kalmış, devlet şimdi değilse ne zaman halkın yanında olacak?” dedi.

CHP' li Girgin şunları söyledi: "Bu insanlar bugünlerde ne yiyip, ne içecek? Bu insanlara kim sahip çıkacak? Salgın nedeniyle açıklanan destek programlarında bu kesimler için herhangi bir tedbirin alınmamış olmaması büyük bir tarihsel vebaldir.”

FATURALAR VE KİRALARIN GÜNÜ GELDİ

"Faturaların son günü yaklaşıyor, kira günü gelmeye devam ediyor. Belki şimdilik elektrik ve suları kesilmiyor. Ama hayat normale döndüğünde, büyük bir borç yükü bu insanları bekliyor olacak. Yurttaşlarımız bu maddi yükün yanında, biriken borçların psikolojik yükünü de çekiyor"

CUMHURBAŞKANLIĞI ARAÇ KİRALAMAYA DEVAM EDİYOR

Öte yandan, vatandaşımız sağlığı için uğraşır, ekonomik sorunlarla boğuşurken itibardan tasarruf edilmez diyenler “ye kürküm ye” politikasına devam ediyor diye tepki gösteren Girgin, yoksul vatandaşlarımız "kim bana gıda paketi getirecek” diye camda beklerken Cumhurbaşkanlığının 14 yeni araç kiralamak için ihale açmasını eleştirerek "İktidar ele verirken talkını kendi yemeye devam ediyor salkımı" dedi.

BİZDE YOK SİZ BİZE VERİN!

Girgin açıklamalarına şu şekilde devam etti:

"Tüm ülke devletleri vatandaşına yardım için paket üstüne paket hazırlarken, partili Cumhurbaşkanı ekranlara çıkıp İBAN numarası vererek; ‘Bizde yok sizde varsa bize verin’ demeye getiriyor. Hadi Cumhurbaşkanı sırça köşkünde halkın gerçeklerinden kopuk; onca maaş alan danışmanı var biri de çıkıp; ‘Sayın cumhurbaşkanım kararnameler ile 144 bin işyerini kapattık, insanlar çalışamıyor, para kazanamıyor, tüm sektörler bitme noktasında’ demez mi? Ya da onca AKP milletvekili ve bakandan biri çıkıp da neden ‘Sayın cumhurbaşkanım biraz itibardan da paradan da tasarruf edelim, şu sarayın 2 milyonluk günlük harcamasını azaltalım, Ahlat ve Okluk Koyu’ndaki inşaatı durduralım, hazine garantili köprü otoyolların ödemesini bir müddet öteleyelim de halka yardım eli uzatalım’ demez?”

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI FUAT OKTAY'A YAZILI OLARAK SORDUK;

CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti:

Günübirlik, kayıtdışı çalışan kesimleri ve işsizleri kapsayan acil bir destekleme politikasını hayata geçirmeyi düşünüyor musunuz?

Devletin özellikle koruması gereken en korumasız ve sosyal güvencesiz kesimlerin başında yer alan bu kesimlerin mağduriyetinin acil olarak giderilmesinin yanısıra uzun vadede de güvencesiz çalışan bu yurttaşlarımıza güvence sağlayacak bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? (İŞÇİ-SENDİKA SERVİSİ)

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