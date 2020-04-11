İHD: Halkın temel ihtiyaçları devlet tarafından güvenceye alınmalı

İHD İstanbul Şubesi tarafından sokağa çıkma yasağı ile ilgili yapılan açıklamada “Sokağa çıkma yasağı değil. Halkın temel ihtiyaçları devlet tarafından güvenceye alınmalı. Salgını önleyici etkin tedbirler uygulanmalıdır” denildi.

Sokağa çıkma yasağı kararının, yasağın başlamasına iki saat kala, üstelik gece saat 22.00’de duyurulmasının yarattığı paniğin, acil ihtiyaçlarını temin için insanları sokağa dökerek, sosyal mesafe kuralını da salgına karşı alınması gereken hijyen kurallarını da ortadan kaldırdığı ve salgının yayılması için ortam yarattığı belirtilen açıklamada; “Binlerce işyeri kapatılmış, çalışanlar ücretsiz izne çıkarılmış yahut iş akitleri fesh edilmiş, gündelik işlerde çalışanlar salgın nedeniyle çalışamaz duruma gelmiş, gelirden yoksun kalan özellikle yoksul kesim yaşlı çocuk evlere sıkışmış ve açlık çekerken, halkın barınma, beslenme ve temizlik gibi temel ihtiyaçları için hiçbir etkili çözüm sunmayan iktidarın evde kal çağrısı, sadece bu acı tablonun evlerin dört duvarı arasına gizlenmesini sağlarken, bu kere de sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir” denildi.

Salgının ilk günlerinden bu yana Dünya Sağlık Örgütü ve uzman hekim örgütlerinin, salgından en etkili korunma yolunun bulaşıyı önlemek kadar insanların vücut direncinin yüksek tutulması olduğunu da vurguladığına dikkat çekilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bunun gerçekleştirilmesi için yapılması gerekenler ortadayken; salgının yol açacağı tahribatın önlenebilmesi için yeterli hastane hizmetlerinin sağlanması yanında, devamı zorunlu çalışma alanlarında çalışanlar için yeterli koruyucu önlemlerin alınması, devamı gerekmeyen iş kollarında çalışanların ücretli izne çıkarılmaları, halkın temel ihtiyaçlarının devlet güvencesine bağlanması yönlü talep ve açıklamalarımız maalesef bu güne kadar yeterli karşılık bulmamıştır.”

Devletin, 2 milyon 111 bin aileye 1000 TL lik yardım açıklamasına rağmen, bu yardımın ihtiyaçlar karşısındaki yetersizliği bir yana, açlıkla mücadele eden pek çok aileye bu yardım dahi halen ulaşmadığı bildirilen açıklamada, “Özellikle yoksul kesim bu dönemde salgın değilse açlıktan ölme tehdidi ile karşı karşıya bırakılmıştır. Bu zorluğu aşabilmek için, örgütlediği yardım ve dayanışma çalışmaları ile toplum bu sorununa yine kendisi çözüm üretmeye çalışmaktadır. Salgın döneminde işten çıkarma ve ücretsiz izinlerin yasaklanması talebine ilişkin ise iktidar henüz yeni konuşmaya başlamıştır. Oysa kapanan tüm işyerleri çalışanlarını zaten işten çıkarmış ya da ücretsiz izne ayırmış olduğundan, bundan sonrası için çıkarılacak bir yasanın bir yaptırımı ve etkisi olmayacağı bilinmektedir” ifadeleri yer aldı.

İktidarın, sokağa çıkma yasağı ile tabloyu daha da ağırlaştıran bir uygulamaya imza attığı vurgulanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bu büyük tehdit karşısında halkın temel ihtiyaçlarını güvenceye alması gereken devletin sorumluluktan kaçması, halkı hastalığa, yoksulluğa, açlığa, ölüme terk etmesi kabul edilemez, İki günlük sokağa çıkma yasağının daha başında gördük ki; halkı koronavirüsten koruyacak yol sokağa çıkma yasağı da değil.”

İHD salgının daha uzun süre etkili olacağı gözetilerek alınması gereken önlemleri şöyle sıraladı:

Salgının ilk günlerindeki uygulamaları da kapsayacak şekilde işten çıkarmalar ve ücretsiz izinleri yasaklayan yasanın derhal çıkarılması,

Salgına karşı etkili ve yeterli önlemler alınması,

Kadına ve çocuklara yönelik artan ev şiddetin önlenmesi için gereken tedbirlerin alınması, başvuru merkezlerinin etkili çalışması ile şiddet mağdurlarına barınma ve yaşam olanaklarının sağlanması,

Barınma, beslenme, sağlık, insanca yaşamaya yeter gelir gibi halkın temel ihtiyaçlarının tamamen devlet güvencesine alınması, konularında iktidarı acil göreve çağırıyoruz. (HABER MERKEZİ)

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