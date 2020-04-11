TTB Aile Hekimliği Kolu: Normal hasta kabulü farklı saatlerde yapılsın

Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu (TTB-AHK) birinci basamak sağlık hizmeti sunan aile hekimleri ve diğere sağlık çalışanlarının koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde yaşadıkları sorunları, çözüm önerilerini ve çalışanların sahada yalnız kalmamaları için başvurabilecekleri bir rehber hazırladı. Rehberi kamuoyuna duyuran TTB, aile hekimliğinde Kovid-19 salgın yönetiminde sorunların büyüdüğüne dikkati çekti.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA TEST YAPILMIYOR

Hazırlanan rehberde birinci basamak sağlık hizmetlerinde salgın sürecinde yaşanılan başlıca sorunlar ve çözüm önerileri şu şekilde sıralandı:

Aile Sağlığı Merkezlerinde (ASM), İlçe Sağlık Müdürlüklerinde (İSM) görev yapan sağlık çalışanlarında, başta İstanbul olmak üzere salgının yoğun yaşandığı bölgelerde Covid-19 pozitifliği ve hastalığı ciddi artış göstermektedir. Birinci basamak sağlık çalışanlarının bulaştan yeterince korunması, hem kendi sağlıkları hem de salgına karşı yeterli insan gücünün ayakta kalabilmesi için Kişisel Koruyucu Ekipmanlarının (KKE) yeterli kalitede ve sayıda sağlanması talebiyle Sağlık Bakanlığı'na yaptığımız çağrılarımızı yineliyoruz.

ASM ve İSM'lerde görev yapan sağlık çalışanlarına, mesleki risklerine, ısrarlı taleplerine hatta enfeksiyon şikayetlerine rağmen Kovid-19 testi yapmakta direnç gösterilmektedir. Sağlık çalışanlarına koşulsuz ve zamanında Kovid-19 testi yapılması, hem sağlık çalışanlarının sağlığı, hem de salgının kırılması bakımından önemlidir.

Aile hekimleri Kovid-19 şüphesiyle hastanelere yönlendirdikleri hastalardan ve kendilerine kayıtlı olanlardan geri bildirim alamamakta, ancak hastalarıyla yaptıkları telefonla görüşmeleri sayesinde kısıtlı bilgilere ulaşabilmektedirler. Aile hekimlerini, diğer sağlık birimlerine yönlendirdikleri ya da kendilerine kayıtlı hastalarla ilgili yapılan tetkikler, tedaviler, izlemler vs. bilgilerinin zamanında ve tam olarak aile hekimlerine bildirilmesi amacıyla Sağlık Bakanlığı’nın acilen bir sistemi hayata geçirmelidir.

ASM ve İSM ye başvuran kişiler için salgın süresince triaj uygulanması, randevulu çalışmanın öncelenmesi salgının kırılmasında önemli olduğunu düşünüyoruz. Başta aşı olmak üzere koruyucu hizmetler için ASM’lere zamanında gelmesi gereken hastalarımız salgın sürecinde ASM’lere gelmekten çekinmektedirler. Bu süreçte koruyucu hizmetlerin aksamaması amacıyla normal hasta kabulünün farklı saatlerde yapılması, bu amaçla düzenleme yapılması, bu durumun halka duyurulmasının gerekli olduğunu düşünüyoruz. Aile hekimleri, bölge özelliklerini göz önünde bulundurarak bu hizmetleri farklı zaman diliminde uygulamayı ilçe sağlık müdürlüğünü bilgilendirmek kaydıyla yapabilmesine olanak sağlanmalıdır.

Salgın sürecinin birinci basamakta yönetilmesinde yaşanan en büyük sorunlardan biride sağlık yöneticileri ile sahada bunu uygulayan sağlık çalışanları arasında yeterli iletişiminin olmamasıdır. Surecin yönetilmesinde sağlık çalışanları doğru dürüst bilgilendirilmediği gibi, hiçbir görüş ve önerisi alınmamaktadır. Sağlık bakanlığı ve teşkilatlarının, sağlık çalışanlarının örgütlü olduğu meslek odaları, dernek ve sendikalarla ilişkisi çok sınırlı ve yetersiz düzeydedir. (MA)