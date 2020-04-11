11 Nisan 2020 14:27

TTB Aile Hekimliği Kolu: Normal hasta kabulü farklı saatlerde yapılsın

TTB Aile Hekimliği Kolu, koruyucu hizmetlerin aksamaması için Aile Sağlığı Merkezlerinde normal hasta kabulünün farklı saatlerde yapılmasını istedi.

Streteskop, kağıt ve kalem

Fotoğraf: Pixabay

  • ANASAYFA
  • GÜNCEL
    • Paylaş

    Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu (TTB-AHK) birinci basamak sağlık hizmeti sunan aile hekimleri ve diğere sağlık çalışanlarının koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde yaşadıkları sorunları, çözüm önerilerini ve çalışanların sahada yalnız kalmamaları için başvurabilecekleri bir rehber hazırladı. Rehberi kamuoyuna duyuran TTB, aile hekimliğinde Kovid-19 salgın yönetiminde sorunların büyüdüğüne dikkati çekti.

    SAĞLIK ÇALIŞANLARINA TEST YAPILMIYOR  

    Hazırlanan rehberde birinci basamak sağlık hizmetlerinde salgın sürecinde yaşanılan başlıca sorunlar ve çözüm önerileri şu şekilde sıralandı:

    Aile Sağlığı Merkezlerinde (ASM), İlçe Sağlık Müdürlüklerinde (İSM) görev yapan sağlık çalışanlarında, başta İstanbul olmak üzere salgının yoğun yaşandığı bölgelerde Covid-19 pozitifliği ve hastalığı ciddi artış göstermektedir. Birinci basamak sağlık çalışanlarının bulaştan yeterince korunması, hem kendi sağlıkları hem de salgına karşı yeterli insan gücünün ayakta kalabilmesi için Kişisel Koruyucu Ekipmanlarının (KKE) yeterli kalitede ve sayıda sağlanması talebiyle Sağlık Bakanlığı'na yaptığımız çağrılarımızı yineliyoruz.

    ASM ve İSM'lerde görev yapan sağlık çalışanlarına, mesleki risklerine, ısrarlı taleplerine hatta enfeksiyon şikayetlerine rağmen Kovid-19 testi yapmakta direnç gösterilmektedir. Sağlık çalışanlarına koşulsuz ve zamanında Kovid-19 testi yapılması, hem sağlık çalışanlarının sağlığı, hem de salgının kırılması bakımından önemlidir.

    Aile hekimleri Kovid-19 şüphesiyle hastanelere yönlendirdikleri hastalardan ve kendilerine kayıtlı olanlardan geri bildirim alamamakta, ancak hastalarıyla yaptıkları telefonla görüşmeleri sayesinde kısıtlı bilgilere ulaşabilmektedirler. Aile hekimlerini, diğer sağlık birimlerine yönlendirdikleri ya da kendilerine kayıtlı hastalarla ilgili yapılan tetkikler, tedaviler, izlemler vs. bilgilerinin zamanında ve tam olarak aile hekimlerine bildirilmesi amacıyla Sağlık Bakanlığı’nın acilen bir sistemi hayata geçirmelidir.

    ASM ve İSM ye başvuran kişiler için salgın süresince triaj uygulanması, randevulu çalışmanın öncelenmesi salgının kırılmasında önemli olduğunu düşünüyoruz. Başta aşı olmak üzere koruyucu hizmetler için ASM’lere zamanında gelmesi gereken hastalarımız salgın sürecinde ASM’lere gelmekten çekinmektedirler. Bu süreçte koruyucu hizmetlerin aksamaması amacıyla normal hasta kabulünün farklı saatlerde yapılması, bu amaçla düzenleme yapılması, bu durumun halka duyurulmasının gerekli olduğunu düşünüyoruz.  Aile hekimleri, bölge özelliklerini göz önünde bulundurarak bu hizmetleri farklı zaman diliminde uygulamayı ilçe sağlık müdürlüğünü bilgilendirmek kaydıyla yapabilmesine olanak sağlanmalıdır.

    Salgın sürecinin birinci basamakta yönetilmesinde yaşanan en büyük sorunlardan biride sağlık yöneticileri ile sahada bunu uygulayan sağlık çalışanları arasında yeterli iletişiminin olmamasıdır. Surecin yönetilmesinde sağlık çalışanları doğru dürüst bilgilendirilmediği gibi, hiçbir görüş ve önerisi alınmamaktadır. Sağlık bakanlığı ve teşkilatlarının, sağlık çalışanlarının örgütlü olduğu meslek odaları, dernek ve sendikalarla ilişkisi çok sınırlı ve yetersiz düzeydedir. (MA)

    Reklam
    Reklamsız Evrensel için abone ol
    ÖNCEKİ HABER

    “Salgın kontrol altına alınana kadar madenlerde üretime ara verilmeli”
    YAZARLAR
    Nuray SANCAR
    Nuray SANCAR

    Münferit bir hediye, sistematik kaza

     Ender İMREK
    Ender İMREK

    Farklı bir gelecek için dönemin gösterdikleri

     İsmail Gökhan BAYRAM
    İsmail Gökhan BAYRAM

    Torba yasadan Internet’e sansür torbası çıktı

     Şenay AYDEMİR
    Şenay AYDEMİR

    ‘Makine insan’a bir adım kala!

     İzzettin ÖNDER
    İzzettin ÖNDER

    Pandemi ve sonrasında manzara

     Evrensel BİLGİN
    Evrensel BİLGİN

    Efsanenin doğuşu
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ
    Evrensel haber bülteni
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Sokağa çıkma yasağı işçiyi kapsamadı: Trakya’daki fabrikalarda üretim sürdü
    Sokağa çıkma yasağı işçiyi kapsamadı: Trakya’daki fabrikalarda üretim sürdü

    Trakya’da kimi fabrikalar yasak kapsamında olduğu halde “izinle” çalışmaya devam ederken, yasak kapsamındaki illerde oturup kapsam dışı illerdeki fabrikalarda çalışanlara da yasak uygulanmadı.

    Tutuklu gazetecilerin yakınlarından çağrı: Acil tahliye
    Tutuklu gazetecilerin yakınlarından çağrı: Acil tahliye

    Tutuklu gazeteci yakınlarının tahliye talebini içeren video mesajlarla sosyal medyada #GazetecilereAcilTahliye etiketiyle kampanya düzenlendi.

    31 il için alınan sokağa çıkma yasağı kararı | Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu değerlendirdi
    31 il için alınan sokağa çıkma yasağı kararı | Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu değerlendirdi

    Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu, 31 il için alınan 2 günlük sokağa çıkma yasağı kararını ve 1 ayda koronavirüsle mücadelede gelinen aşamayı değerlendirdi

    GÜNCELLENDİ
    İzmir’de Genel-İş üyesi 3 işçinin koronavirüs testi pozitif çıktı
    İzmir’de Genel-İş üyesi 3 işçinin koronavirüs testi pozitif çıktı

    Genel-İş İzmir 7 No’lu Şube Başkanı Özgür Genç sendika üyesi 3 işçinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını söyledi: Hükümetin açıkladığı önlem paketi ile daha sert mücadeleler bizi bekliyor.

    CHP'li Emecan'dan sokağa çıkma yasağı skandalına tepki: Büyük bir yönetim zafiyeti
    CHP'li Emecan'dan sokağa çıkma yasağı skandalına tepki: Büyük bir yönetim zafiyeti

    CHP Milletvekili Emine Gülizar Emecan, sokağa çıkma yasağı kararının uygulanış biçimine tepki göstererek, "Bu yaşanan büyük bir yönetim zafiyetidir. Büyük bir öngörüsüzlüktür" dedi.

    GÜNCELLENDİ
    Uşak’ta bir tekstil işçisi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
    Uşak’ta bir tekstil işçisi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

    Uşak’ta iplik fabrikasında çalışan bir kadın işçinin koronavirüsten hayatını kaybettiği iddia edildi.

    GÜNCELLENDİ
    Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 31 ilde sokağa çıkma yasağı | Gelişmeler (11 Nisan)
    Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 31 ilde sokağa çıkma yasağı | Gelişmeler (11 Nisan)

    Türkiye'den yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin öne çıkan olaylar, açıklamalar ve analizler...

    Adana F Tipi Kapalı Cezaevinde işkence iddiası
    Adana F Tipi Kapalı Cezaevinde işkence iddiası

    Adana Barosu Cezaevi İzleme Komisyonu, Adana F Tipi Kapalı Cezaevinde bulunan mahpuslarla görüştü. Mahpuslar gördükleri muameleyi avukatlara anlattı.

    Korona günlerinde teoloji eleştirisi
    Korona günlerinde teoloji eleştirisi
    Beden eğitimi öğretmeni Pervin Avşar: Uzaktan eğitimde beden eğitimi neden olmalı?
    Beden eğitimi öğretmeni Pervin Avşar: Uzaktan eğitimde beden eğitimi neden olmalı?
    GÜNCELLENDİ
    Metin Göktepe kimdir? Metin Göktepe'nin öldürülmesine dair dava süreci nasıl işledi?
    Metin Göktepe kimdir? Metin Göktepe'nin öldürülmesine dair dava süreci nasıl işledi?
    Yeni e dergisinin nisan sayısı dijital ortamda: Kapıdaki düşman sadece bir virüs mü?
    Yeni e dergisinin nisan sayısı dijital ortamda: Kapıdaki düşman sadece bir virüs mü?
    Kovid-19’a karşı savaştaysak, düşmanın nerede olduğunu bilmeliyiz
    Kovid-19’a karşı savaştaysak, düşmanın nerede olduğunu bilmeliyiz
    Yazar ve Şair Serdar Aydın: Belki de ne Kafdağı var ne de mutlu aşklar
    Yazar ve Şair Serdar Aydın: Belki de ne Kafdağı var ne de mutlu aşklar
    Evrensel Ege Sayfaları
    EVRENSEL EGE

    Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...

    Ege Sayfaları için tıklayın...
    GÜNCELLENDİ
    İzmir’de Genel-İş üyesi 3 işçinin koronavirüs testi pozitif çıktı
    İzmir’de Genel-İş üyesi 3 işçinin koronavirüs testi pozitif çıktı

    Genel-İş İzmir 7 No’lu Şube Başkanı Özgür Genç sendika üyesi 3 işçinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını söyledi: Hükümetin açıkladığı önlem paketi ile daha sert mücadeleler bizi bekliyor.

    GÜNCELLENDİ
    Uşak’ta bir tekstil işçisi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
    Uşak’ta bir tekstil işçisi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

    Uşak’ta iplik fabrikasında çalışan bir kadın işçinin koronavirüsten hayatını kaybettiği iddia edildi.

    İşçilerin darbedildiği Akar Tekstil'de koronavirüs bulaşan işçi sayısı 35'e çıktı
    İşçilerin darbedildiği Akar Tekstil'de koronavirüs bulaşan işçi sayısı 35'e çıktı

    İzmir Çiğli Atatürk OSB bulunan ve DERİTEKS Sendikasının örgütlü olduğu Akar Tekstil'de sendika 35 işçide Kovid-19 pozitif çıktığını söyledi.

    GÜNCELLENDİ
    Soma’da iş cinayeti: Maden ocağındaki göçükte 3 işçi hayatını kaybetti
    Soma’da iş cinayeti: Maden ocağındaki göçükte 3 işçi hayatını kaybetti

    Manisa’nın Soma ilçesindeki İmbat Maden Ocağında göçük meydana geldi. Göçük altında kalan 3 işçi yaşamını yitirdi.

    Mu kıtası ve Tahsin Mayatepek raporu
    Mu kıtası ve Tahsin Mayatepek raporu

    Bırakın yazının daha ortaya çıkmamış olmasını, hangi dili konuşan insanların buraya geçtiğinin bilinememesini, daha o dönemlerle ilgili olarak ırksal, etnik bir ayrım bile yapılmış değildir.

    DİSK Ege Bölge Temsilcisi Sarı: İzne gönderilen işçilere en az asgari ücret ödenmeli
    DİSK Ege Bölge Temsilcisi Sarı: İzne gönderilen işçilere en az asgari ücret ödenmeli

    Salgın nedeniyle işten çıkarmaları 3 ay yasaklayan düzenlemenin yetersiz olduğuna dikkat çeken DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, “İzne gönderilen işçilere en az asgari ücret ödenmeli” dedi.