Emek Partisi: Çayda önlem alınmazsa 1 milyon yurttaş açlıkla boğuşacak

Karadeniz’de çay tarımında hasat dönemine günler kaldı. Başta Rize olmak üzere Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde çay hasadına katılacak yüzbinlerce yurttaş ve ÇAYKUR fabrikalarında çalışan işçiler için acil önlem alınması gerektiğini ifade eden Emek Partisi Rize/Fındıklı İlçe Örgütü, “Önlem alınmazsa 1 milyon vatandaş salgının yarattığı ekonomik bunalımdan etkilenecek. Yurttaşlar açlıkla da boğuşmak durumunda kalacak” dedi.

TALEPLER

Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan Emek Partisi Fındıklı İlçe Örgütü mayıs ayında başlayacak çay hasadı için hükümeti şu önlemleri almaya çağırdı:

Fabrikalar ve çay alım yerlerinde hijyen ürünleri ve maske ücretsiz-ulaşılabilir olmalıdır.

Çay satış ve işleme esnasında maske takma zorunluluğu getirilmelidir.

Fabrika personeli hem giriş, hem de çıkışta dezenfekte edilmeli, ateş ölçümü yapılmalıdır.

Köy ve mahalle muhtarları üreticilerin disipline edilmesi için sorumluluk almalıdır.

Her alım yerinde görev alacak en az bir kişi belirlenmelidir.

Yaş çayı kamyona doldurma işlemi süreç bitene kadar ücret karşılılığında o alım yeri üreticileri tarafından yapmalıdır.

Çay toplamada dışarıdan işçi alımı yapılmamalıdır.

Birden fazla alım yerine personel gönderilmemelidir.

Korona belirtileri görülen her kişiye test yapılıp önlem alınmalıdır.

Vali, kaymakam ve belediyeler başta olmak üzere ilde oluşturulan kurullar hem olanakları artırmalı, hem de sorumlulukları yerine getirmede etkin olmalıdır.

İlimizde salgınla ilgili sık sık bilgilendirme yapılarak eksik ve yetersizlikler giderilmelidir. (Rize/EVRENSEL)

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