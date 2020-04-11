11 Nisan 2020 14:32

İtalya'da koronavirüs salgını nedeniyle OHAL 3 Mayıs'a kadar uzatıldı

İtalya’da yeni tip koronavirüs salgınına karşı 1 aydır uygulanan sıkı karantina tedbirleri 3 Mayıs’a kadar uzatıldı.

İtalya bayrağı ve Kovid-19 test tüpleri

Fotoğraf: Mehmet Emin Mengüarslan/AA

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    Koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen İtalya'da salgına karşı mücadele kapsamında dört haftayı aşkın süredir uyguladığı OHAL sürecini 3 Mayıs’a kadar uzattı. İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, dün düzenlediği basın toplantısında bu kararı açıklayarak “Bu çok zor, ama gerekli bir karar ve bunun tüm siyasi sorumluluğunu üzerime alıyorum” dedi.

    Başbakanlık bünyesindeki Bilim Kurulu ile Dünya Sağlık Örgütünün (WHO), toplum sağlığını korumaları konusunda doğru yolda olduklarını doğruladığını belirten Conte, “Epidemide ülkemizdeki düşüş eğilimi cesaret verici, sıkı tedbirler meyvelerini veriyor. Ancak tedbirleri şimdi bırakırsak elde ettiğimiz tüm olumlu şeyleri bir anda kaybedip başa döneriz” diye konuştu ve daha fazla can kaybı yaşanması riskini göze alamayacaklarını ifade etti.

    3 MAYIS’A KADAR UZATMA KARARI

    Conte, bu hafta sonu kutlanacak olan Hristiyanların en önemli bayramlarından Paskalya, 25 Nisan’daki Kurtuluş Günü ve 1 Mayıs’taki İşçi Bayramı’nı bu tedbirlerle geçirmenin doğru olacağını dile getirdi. Conte, bu nedenle Bilim Kurulu, iş dünyası ve yerel yönetimler gibi taraflarla görüşmelerinin neticesinde 13 Nisan’da bitmesi planlanan ve 10 Mart’tan bu yana süregelen ülke genelindeki sokağa çıkma yasağı, karantina tedbirlerini 3 Mayıs’a kadar uzatma kararı aldıklarını duyurdu.

    "ŞARTLAR UYGUN OLURSA BAZI ÜRETİMLERİ AÇABİLİRİZ"

    Başbakan Conte, 3 Mayıs’tan sonra çok dikkatli bir şekilde kademeli olarak yeniden başlamayı umduklarını ifade ederek “Bu, bizim çabamıza bağlı olacak. Tüm üretim aktiviteleri, tam güvenli bir şekilde ülkenin motorunun yeniden başlaması bakımından tedbirlerin en kısa sürede gevşetilmesinde kararlı olacağız. Ancak bunu yapabilecek şartlara şu an sahip değiliz, biraz daha beklemeliyiz. 3 Mayıs’tan önce şartlar uygun olursa bazı üretim aktivitelerini daha açmaya söz veriyorum” diye konuştu. Conte, kurallara uyma ve sosyal mesafeyi korumaya devam etmelerinin çok önemli olduğunu da belirtti.

    "İKİNCİ AŞAMANIN PLANI ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ"

    Başbakan, ‘virüsle birlikte yaşamaya alışmak’ diye nitelediği, 3 Mayıs’tan sonraki ikinci aşamaya ilişkin çalışmaları başlattıklarını da anlatarak “Virüsün ülkemizden yok edemeyiz, onunla yaşamak zorundayız” dedi. İkinci aşama için çok detaylı ve organik bir şekilde hazırlanmış bir programa ihtiyaçları olacağını söyleyen Başbakan Conte, iki ayaklı planlanacağını belirttiği bu programın, sosyologlar ve psikologların da aralarında bulunduğu bir grup uzmandan oluşan bir çalışma grubu kurulması ile işyerlerinde güvenlik protokolünün belirlenmesini içereceğini anlattı.

    OKULLAR KAPALI KALMAYA DEVAM EDİYOR

    Yeni kararnameyle, 8 buçuk milyon öğrenci dahil olmak üzere öğretmenler ve diğer eğitim sektöründe çalışan 12 milyon kişiyi ilgilendiren okulların da kapalı kalmaya devam etmesi teyit edildi. Ülkede okulların Mayıs ayında da açılmaması ve eylülde açılması beklentisi yüksek. İtalya, kademeli olarak aldığı tedbirler çerçevesinde, salgının hızını kesmemesi üzerine 10 Mart’ta Covid-19 ile mücadelede kendi kendini kırmızı alana hapseden ilk ülke olmuştu. Sosyal mesafenin korunmasının daha zor olduğu restoranlar, kafeler başta olmak üzere diğer tüm ticari işletmeleri 2 haftalığına 25 Mart’a kadar kapatan İtalya, daha sonra bunu 13 Nisan’a kadar uzatma kararı almıştı. Postaneler gibi temel kamu hizmeti veren kuruluşlar ile eczaneler, bankalar, süpermarketler, manavlar ve kasaplar ise açık bırakılmıştı. Toplu ulaşım hizmetinin kesintiye uğramadığı ülkede, 22 Mart’ta da stratejik ve gerekli olmayan bütün üretim faaliyetleri durdurulmuştu. (İtalya/DHA)

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