Sokağa çıkma yasağı kapsamında olan 31 ilde toplu taşıma kısıtlı şekilde devam ediyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, sokağa çıkma yasağının ilan edildiği cumartesi ve pazar günlerinde EGO otobüslerinin belirli saatlerde sokağa çıkma yasağı muafiyetinde olan sağlık çalışanları ile diğer vatandaşlara hizmet vereceğini, ANKARAY ve metronun kapalı olacağını duyurdu.

EGO Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruda, "EGO Genel Müdürlüğü, sokağa çıkma yasağının ilan edildiği cumartesi-pazar günlerinde EGO otobüsleri ile saat 07.00-09.00 ve 16.30-19.30 arasında, sokağa çıkma muafiyetinde olan sağlık çalışanlarımız ile diğer vatandaşlarımıza hizmet verecektir. ANKARAY ve metro kapalı olacaktır" denildi.

İSTANBUL'DA METROBÜS, VAPUR VE OTOBÜSLER HİZMET VERMEYE DEVAM EDİYOR

İstanbul'da metrobüs, vapur ve otobüsler hizmet vermeye devam ediyor.

İETT'den yapılan açıklamaya göre İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında sokağa çıkma yasağı istisnası olan vatandaşlara ulaşım hizmeti vermek adına, 11-12 Nisan tarihlerinde geçerli olmak üzere belli hatlarda sabah ve akşam otobüs seferleri düzenlenecek.

Otobüsler, sabah 07.00 ile 09.30 saatleri arasında, akşam 17.00 ile 19.00 saatleri arasında belirlenen kalkış noktalarından hizmet verecek. Metrobüs hattında ise sabah 06.00 ile 09.00 ve 16.00 ile 20.00 saatleri arasında seferler sürdürülecek.

Şehir hatları vapurlarının ise sabah ve akşam belirlenen saatlerde seferlerine devam edeceği öğrenildi.

BURSA'DA METRO SEFERLERİ DURDURULDU

Bursa Büyükşehir Belediyesi, sokağa çıkma yasağı nedeniyle hafta sonu metro seferlerinin yapılmayacağını duyurdu.

Belediyeye ait Bursa Ulaşım Toplu Taşıma İşletmeciliğinin (BURULAŞ) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, iki günlük yasak nedeniyle otobüs seferlerinin de kısmi olarak uygulanacağı açıklandı. Sokağa çıkma yasağından istisna tutulan meslek gruplarındaki vatandaşlar için otobüs seferleri hizmet verecek. (HABER MERKEZİ)

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