İzlanda Maliye Bakanı: Kovid-19 salgınıyla beraber yüzyılın en kötü krizini yaşıyoruz

Murat KUSEYRİ

Stockholm

İzlanda’da Bakanlar Kurulu toplantısının ardından medyaya açıklamalarda bulunan Maliye Bakanı Bjarni Benediktsson, 2020 bütçesinin en az 200 milyar kron açık vereceğini söyledi. Hükümetin krize karşı yeni bir önlem paketi hazırlayacağını belirten Benediktensson, korona virüsünün İzlanda’da son yüzyılın en kötü krizine yol açacağı uyarısında bulundu.

2008 yılında küresel ekonomik krizin ilk vurduğu ülkelerden biri olan ve iflasın eşiğine gelen İzlanda’da krizin ardından turizm ülkenin en önemli gelir kaynağı haline geldi. Balıkçılık ikinci ve alüminyuma dayalı sanayi üretimi üçüncü gelir kaynağı oldu.

Koronavirüsün yaygınlaşmasından sonra her üç sanayi de yıkımın eşiğine geldi. Birçok ülkenin yurt dışı uçuşlarını sınırlaması ve durdurmasından sonra İzlanda’ya gelen turistlerin sayısında büyük bir gerileme yaşandı. İzlanda kronun başka ülkelerin paralarına karşı değer kazanması da turizmi olumsuz etkiledi. İlgili kurumların açıklamaları İzlanda’da sadece 500 civarında turistin bulunduğunu gösteriyor.

TURİZM SEKTÖRÜNDE İFLASLAR YAŞANACAK

Bu haftanın başlarında ABD Büyükelçiliği vatandaşlarına eğer İzlanda’da uzun süre kalma riskiyle karşı karşıya kalmak istemiyorlarsa bir an evvel ABD’ye dönmeleri çağrısı yaptı. Uzmanlar, turizm mevsiminin yaz aylarında başlaması durumunda bile sektörün içine girdiği derin bunalımdan çıkamayacağı düşüncesinde. Son yıllarda turizme büyük yatırımlar yapan şirketlerden çoğunun iflas tan kurtulamayacağını söylüyorlar.

Turizme yatırım yapan Icelanair (İzlanda Hava Yolları) da, geçtiğimiz yıl sahip olduğu oteller zincirinin % 75’ini Malezya şirketi Berjaya Land Berhad’a satmak için anlaşma yapmıştı. Koronavirüsünün yaygınlaşmasından sonra daha önce anlaştığı fiyattan 1,4 milyar kron indirim yapmak zorunda kalmıştı.

Ülkenin ikinci büyük gelir kaynağı balıkçılığın durumu da iç açıcı değil. Koronavirüsünün yaygınlaşmasından sonra balık ihracaatı neredeyle durma noktasına geldi. Balıkçılık ve gemicilik şirketleri satamadıkları balıkları dondurucularda muhafaza etmeye çalışıyor.

Koronavirüs ülkenin önemli gelir kaynakları arasında yer alan alüminyuma olan talebi azalttı. Dünya piyasalarında düşen alüminyum fiyatları ve talep azlığından dolayı fabrika ve tesisler tam kapasiteyle çalışamıyor.

31 BİN KİŞİ ZORUNLU İZNE AYRILDI

İşten çıkarmalar ve zorunlu izinlerde ise büyük bir artış olduğu görülüyor. İşçi Bulma Kurumunun son yayımladığı istatistikler 340 bin kişinin yaşadığı ülkede 46 bin 700 kişinin işsiz olduğunu gösteriyor. Hükümet, 20 bin emekçinin zorunlu izne ayrılacağı tahmininde bulunuyordu ancak bu sayı 31 bine ulaştı.

İşsiz ve zorunlu izne ayrılanların sayısı rekor kırarken hükümet, havalimanlarında işletmecilik hizmetleri yapan Isavia şirketine 4 milyar kron kapital aktaracağını açıkladı. Yapılan basın açılamasında paraların Keflavik’teki havalimanında yeni yatırım için kullanılacağı ve önümüzdeki yıllarda 150 kişiye istihdam olanağı yaratacağı belirtildi.

Maliye Bakanı Bjarni Benediksson, Visir gazetesine yaptığı açıklamada hükümetin şimdiye kadar açıkladığı önlemlerin yeterli olmadığını söyledi. Hükümetin gelişmeleri izlediğini ve alınması gereken önlemleri belirlemeye çalıştığını söyleyen Benediksson, “Her geçen hafta sanayi ve ticaret sektörü için daha ağır oluyor... Denizin durumu ne olursa olsun kendimizi bu dalgalardan kurtaracağız” dedi.

KORONA VAKALARINDA AZALMA GÖRÜLDÜ

Öte yandan bulaşıcı hastalıklarla mücadele eden kurumun sorumlusu Dorolfur Gudnason, koronavirüsün yayılmasının pik yaptığını ve son iki gündür hastalığa yakalananların sayısında azalma olduğunu açıkladı.

Yasak ve sınırlamaların hafifletilmemesi uyarısında bulunan Gudnason, yasaklara uyulmaması durumunda yeni bir yayılma dalgasının görülebileceğini söyledi.

Yasak ve sınırlamaların kademeli olarak kaldırılacağı ve önümüzdeki hafta yetkili kurumların yeni bir planı kamuoyuna açıklayacağı belirtiliyor.

İzlanda’da 10 Mart Cuma günü itibariyle Kovid-19 hastalığına yakalananların sayısı 1675, ölenlerin sayısı ise 7 olarak açıklandı. 13’ü yoğun bakımda 33 kişi ise hastanelerde tedavi görüyor.

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