Basılı gazeteye ulaşamayan okurlarımız Evrensel'i e-gazete formatında okuyabilir

31 kentte bugün ve yarın için ilan edilen sokağa çıkma yasağı boyunca gazetemiz Evrensel bayilerde olmaya devam edecek.

Ancak sokağa çıkma yasağı nedeniyle gazetelerini alamayan okurlarımız, Evrensel'i egazete formatında ücretsiz olarak okuyabilecek.

Gazetenizi okumak için buraya tıklayabilirsiniz.

Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da gerçeğin haberciliğini birlikte büyütebilmemiz, gerçeği herkese ve her an ulaştırabilmemiz senin desteğinle mümkün.



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