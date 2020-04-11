11 Nisan 2020 06:50

Basılı gazeteye ulaşamayan okurlarımız Evrensel'i e-gazete formatında okuyabilir

31 kentte bugün ve yarın için ilan edilen sokağa çıkma yasağı nedeniyle gazetelerini alamayan okurlarımız, Evrensel'i e-gazete formatında ücretsiz olarak okuyabilecek.

Bir emekçi, Evrensel gazetesinin 'Dayanışma günü' manşetli sayısını okurken

Fotoğraf: Evrensel

  • ANASAYFA
  • MEDYA
    • Paylaş

    31 kentte bugün ve yarın için ilan edilen sokağa çıkma yasağı boyunca gazetemiz Evrensel bayilerde olmaya devam edecek.

    Ancak sokağa çıkma yasağı nedeniyle gazetelerini alamayan okurlarımız, Evrensel'i egazete formatında ücretsiz olarak okuyabilecek.

    Gazetenizi okumak için buraya tıklayabilirsiniz.

    Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da gerçeğin haberciliğini birlikte büyütebilmemiz, gerçeği herkese ve her an ulaştırabilmemiz senin desteğinle mümkün.

    Gerçeğin sesini büyütmek için Evrensel'e abone olabilirsin. (EVRENSEL)

     

     

    Kovid-19 - Koronavirüs salgınında son durum

    Reklam
    Reklamsız Evrensel için abone ol
    ÖNCEKİ HABER

    39 barodan ölüm orucundaki tutuklu avukatlar Aytaç Ünsal ve Ebru Timtik için çağrı
    SONRAKİ HABER

    Sağlık çalışanı anlatıyor: Hastane yönetimi bize bez maske dağıttı
    YAZARLAR
    Nuray SANCAR
    Nuray SANCAR

    Münferit bir hediye, sistematik kaza

     Ender İMREK
    Ender İMREK

    Farklı bir gelecek için dönemin gösterdikleri

     İsmail Gökhan BAYRAM
    İsmail Gökhan BAYRAM

    Torba yasadan Internet’e sansür torbası çıktı

     Şenay AYDEMİR
    Şenay AYDEMİR

    ‘Makine insan’a bir adım kala!

     İzzettin ÖNDER
    İzzettin ÖNDER

    Pandemi ve sonrasında manzara

     Evrensel BİLGİN
    Evrensel BİLGİN

    Efsanenin doğuşu
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ
    Evrensel haber bülteni
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Basılı gazeteye ulaşamayan okurlarımız Evrensel'i e-gazete formatında okuyabilir
    Basılı gazeteye ulaşamayan okurlarımız Evrensel'i e-gazete formatında okuyabilir

    31 kentte bugün ve yarın için ilan edilen sokağa çıkma yasağı nedeniyle gazetelerini alamayan okurlarımız, Evrensel'i e-gazete formatında ücretsiz olarak okuyabilecek.

    5 soruda, yeni koronavirüse dair bildiklerimiz
    5 soruda, yeni koronavirüse dair bildiklerimiz

    Doç. Dr. Günseli Bayram, COVID-19 hastalığına neden olan SARS-CoV-2 (nCoV-2019) virüsünün yapısını, virüsün nasıl bulaştığını, nasıl tesbit edildiğini ve virüsten korunma yollarını yazdı.

    TEKFEN’de 20 işçinin koronavirüs testi pozitif çıktı, evdeki işçi işten atıldı
    TEKFEN’de 20 işçinin koronavirüs testi pozitif çıktı, evdeki işçi işten atıldı

    TEKFEN’de işçilere aynı kumlama maskesi kullandırıldı. Test yapılan 40 işçinin en az 20’sinde koronavirüs tespit edildi. Tedbiren çalıştırılmamış 17 işçi ise işten atıldı.

    TTB Başkanı Sinan Adıyaman: Önerilerimiz umursanmadı, salgın tüm ülkeye yayıldı
    TTB Başkanı Sinan Adıyaman: Önerilerimiz umursanmadı, salgın tüm ülkeye yayıldı

    TTB Başkanı Sinan Adıyaman, koronavirüs salgınının başından beri yaptıkları önerilerin dinlenmemesi sonucu salgının tüm ülkeye yayıldığını söyledi.

    İngiltere'den bir otobüs şoförü: Direksiyon başında tam gaz ölüme yolculuk 
    İngiltere'den bir otobüs şoförü: Direksiyon başında tam gaz ölüme yolculuk 

    "İşyerinin şoförleri, makinenin bir parçası olarak görülüyor. İnsani duygularından uzak tavırlarıyla, sözde şoförlerin çıkarlarını savunan Unite Sendikası da olanlara kör ve sağır tavrını sürdürüyor."

    Ford işçisi: Neyse ki Evrensel var da sesimizi duyurabiliyoruz
    Ford işçisi: Neyse ki Evrensel var da sesimizi duyurabiliyoruz

    Ford işçisi yazdı: "Herhalde biz işçilerin sesini duymak Ford yönetimini rahatsız etti ki 'Her habere inanmayın' diyorlar, o haber olmasaydı bu diretme devam etmeyecek miydi?"

    Brezilya’da koronavirüs krizi: Bolsonaro yalnızlaşıyor
    Brezilya’da koronavirüs krizi: Bolsonaro yalnızlaşıyor

    Brezilyalı Gazeteci Sandino Patriota, ülkesindeki koronavirüs krizini, bu süreçte giderek zayıflayan Bolsonaro hükümetinin ve halk hareketlerinin durumunu Evrensel için yazdı.

    "İstanbul karantinaya alınmadan koronavirüs kontrol altına alınamaz"
    "İstanbul karantinaya alınmadan koronavirüs kontrol altına alınamaz"

    HDP ve CHP Milletvekilleri İstanbul’da virüsü kontrol altına almadan Türkiye’de kontrol altın almanın mümkün olmayacağını belirterek İstanbul için karantina alınması gerektiğini söyledi.

    Korona günlerinde teoloji eleştirisi
    Korona günlerinde teoloji eleştirisi
    Beden eğitimi öğretmeni Pervin Avşar: Uzaktan eğitimde beden eğitimi neden olmalı?
    Beden eğitimi öğretmeni Pervin Avşar: Uzaktan eğitimde beden eğitimi neden olmalı?
    GÜNCELLENDİ
    Metin Göktepe kimdir? Metin Göktepe'nin öldürülmesine dair dava süreci nasıl işledi?
    Metin Göktepe kimdir? Metin Göktepe'nin öldürülmesine dair dava süreci nasıl işledi?
    Yeni e dergisinin nisan sayısı dijital ortamda: Kapıdaki düşman sadece bir virüs mü?
    Yeni e dergisinin nisan sayısı dijital ortamda: Kapıdaki düşman sadece bir virüs mü?
    Kovid-19’a karşı savaştaysak, düşmanın nerede olduğunu bilmeliyiz
    Kovid-19’a karşı savaştaysak, düşmanın nerede olduğunu bilmeliyiz
    Yazar ve Şair Serdar Aydın: Belki de ne Kafdağı var ne de mutlu aşklar
    Yazar ve Şair Serdar Aydın: Belki de ne Kafdağı var ne de mutlu aşklar
    Evrensel Ege Sayfaları
    EVRENSEL EGE

    Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...

    Ege Sayfaları için tıklayın...
    GÜNCELLENDİ
    Soma’da iş cinayeti: Maden ocağındaki göçükte 3 işçi hayatını kaybetti
    Soma’da iş cinayeti: Maden ocağındaki göçükte 3 işçi hayatını kaybetti

    Manisa’nın Soma ilçesindeki İmbat Maden Ocağında göçük meydana geldi. Göçük altında kalan 3 işçi yaşamını yitirdi.

    İşçilerin darbedildiği Akar Tekstil'de koronavirüs bulaşan işçi sayısı 35'e çıktı
    İşçilerin darbedildiği Akar Tekstil'de koronavirüs bulaşan işçi sayısı 35'e çıktı

    İzmir Çiğli Atatürk OSB bulunan ve DERİTEKS Sendikasının örgütlü olduğu Akar Tekstil'de sendika 35 işçide Kovid-19 pozitif çıktığını söyledi.

    Mu kıtası ve Tahsin Mayatepek raporu
    Mu kıtası ve Tahsin Mayatepek raporu

    Bırakın yazının daha ortaya çıkmamış olmasını, hangi dili konuşan insanların buraya geçtiğinin bilinememesini, daha o dönemlerle ilgili olarak ırksal, etnik bir ayrım bile yapılmış değildir.

    DİSK Ege Bölge Temsilcisi Sarı: İzne gönderilen işçilere en az asgari ücret ödenmeli
    DİSK Ege Bölge Temsilcisi Sarı: İzne gönderilen işçilere en az asgari ücret ödenmeli

    Salgın nedeniyle işten çıkarmaları 3 ay yasaklayan düzenlemenin yetersiz olduğuna dikkat çeken DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, “İzne gönderilen işçilere en az asgari ücret ödenmeli” dedi.

    GÜNCELLENDİ
    Yurt teklifini geri çeviren DEÜ, çalışanlara ihtiyaç formu gönderdi
    Yurt teklifini geri çeviren DEÜ, çalışanlara ihtiyaç formu gönderdi

    İzmir Büyükşehir Belediyesinin sağlık çalışanları için kiraladığı yurdu geri çeviren DEÜ yönetimi çalışanlarına konaklama ihtiyacı güncelleme formu gönderiyor.

    Gıda fabrikalarında çalışma koşulları koronavirüs döneminde daha da ağırlaştı
    Gıda fabrikalarında çalışma koşulları koronavirüs döneminde daha da ağırlaştı

    İzmir’deki gıda fabrikalarında salgının durumuna ilişkin bilgi veren Gıda-İş MYK Üyesi Mazhar Uzbek, “Üretimi artırma politikasından vazgeçilerek insanı yaşatma politikası uygulanmalıdır” dedi.