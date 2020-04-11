Emek Partisi: Hükümet yasakla önlem almış gibi yapıp eline yüzüne bulaştırıyor

Emek Partisi Ankara İl Örgütü, AKP hükümetinin 48 saat boyunca ilan ettiği sokağa çıkma yasağına dair açıklama yayımladı, "Hükümet yine tedbir alıyor gibi yapıyor ve yine eline yüzüne bulaştırıyor" dedi.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 11 Nisan Cumartesi saat 00.00'dan 13 Nisan Pazartesi 00.00'a kadar ilan edilen sokağa çıkma yasağına dair Emek Partisi (EMEP) Ankara İl Örgütü açıklama yayımladı.

"HÜKÜMET İNSANLARI PANİĞE SEVK EDİYOR"

"Hükümet yine tedbir alıyor gibi yapıyor ve yine bunu eline yüzüne bulaştırıyor" denilen EMEP açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Hükümet, haftasonu için ilan ettiği sokağa çıkma yasağını iki saat önce açıklayarak insanların panikle sokağa çıkmasına, market kuyruklarında üst üste yığılarak salgının yayılmasına yol açıyor. Evinde ikinci bir ekmeği suyu olmayan, stok yapamayan emekçiler marketlerde büyük kuyruklar oluşturdular.

Üretimin zaten olmadığı haftasonunda sokağa çıkma yasağı ilan etmek hükümetin önceliğinin halk sağlığı değil patronların kârı olduğunu bir kez daha gözler önüne sermiştir. Zorunlu durumlar dışında üretimi durdurmak, işçilere ve tüm emekçilere ücretli izin sağlamak, herkesin evde kalabilme olanaklarını yaratmak ve gerekli temel ihtiyaçların devlet kaynakları ile güvenceye alınması, devletin önceliği olması gerekirken öncelik yine patronların cebi oldu.

"İŞÇİLER, EMEKÇİLER UMURSANMIYOR"

Halk sağlığı umurlarında değil. Önlem alıyormuş gibi yapıp insanları paniğe sevkedip bakkallarda, marketlerde balık istifi gibi kuyruğa sokmaktan çekinmiyorlar.

Bu sokağa çıkma yasağı ve duyurulma şekli en kibar haliyle kriz yönetimini eline yüzüne bulaştırmak, planlı değil anlık hareketlerle karar vermek, virüsün yayılma hızını artırmak, işçileri emekçileri umursamamaktır."

(Ankara/EVRENSEL)

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