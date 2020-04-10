Bakanı Soylu'dan sokağa çıkma yasağı kararı açıklaması

CNN Türk canlı yayına telefon bağlantısıyla katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bulaşma riskini azaltmak için yasak kararı alındı. Telaşa gerek yok, pazar akşamı sona erecek. Telaşa gerek yok, pazar akşamı sona erecek." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sokağa çıkma yasağı kararının açıklanmasının ardından CNN Türk canlı yayınına telefonla bağlandı. Soylu, "İşin başından itibaren Sayın Cumhurbaşkanı'mızın talimatlarıyla gerçekleşen bir süreç yönetimi ortadadır. Bu süreç yönetiminde de dört temel meseleyi hiçbir daim gözümüzün önünden kaçırmadık. Birisi kamu düzenidir, kamu düzeninin sağlanması. İkincisi sağlık sisteminin ayakta kalması ve sürdürülebilmesi. Üçüncüsü üretim ve tedarik zincirinin devam etmesi. Dördüncü ise sosyal mesafe ve sosyal izolasyon. Bulaşma riskini azaltmak için yasak kararı alındı. Telaşa gerek yok, pazar akşamı sona erecek. Telaşa gerek yok, pazar akşamı sona erecek" diye konuştu.

Bakan Soylu, "Bulaşma riskini azaltmak için yasak kararı alındı" dedi, ancak 2 günlük yasak kararının günün bitmesine 2 saat kala açıklanmasının ardından halk marketlere ve fırınlara akın etti. (HABER MERKEZİ)

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