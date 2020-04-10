10 Nisan 2020 22:03

Finlandiya’nın Çin’den 10 milyon avroya aldığı maskeler "bozuk" çıktı

Finlandiya’nın Çin’den satın aldığı maskelerin standartlara uygun olmadığı anlaşıldı. Devletin alımlarından sorumlu kurumun şaibeli iki firmayı maske satın almak için görevlendirdiği açığa çıktı.

Helsinki'de bulunan Üç Demirci Heykeli'ndeki figürlere maske takıldı

Fotoğraf: Alessandro Rampazzo/AA

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    Murat KUSEYRİ
    Stockholm

    Finlandiya’nın Çin’den satın aldığı 10 milyon avro tutarındaki maskelerin standartlara uygun olmadığı anlaşıldı. Alımlardan sorumlu kurumun Genel Müdürü Timo Lounema, düzenlediği basın toplantısında olanlardan üzgün olduğunu ve ihtiyaç büyük olduğu için alımların acele yapıldığını söyledi. Konuyu araştıracaklarını ve Paskalya tatilinden sonra kamuoyunu aydınlatacaklarını belirtti. 

    Salı günü aralarında Helsinki’nin de bulunduğu Finlandiya’nın 6 büyük kentinin belediye başkanları, hastane ve sağlık ocaklarında maske ve koruyucu ekipman skıntısı yaşadığını kamuoyuna duyurdu. Devletin koruyucu malzemelerin temini için ihaleleri hızlandırmasını, Çalışma ve Ticaret Bakanlığının da ekipmanların yerli olarak üretilmesi ve Finlandiya’nın kendine yeterli hale gelmesi için girişimde bulunmasını istedi.

    Parlamentoda ek bütçe görüşmeleri sırasında belediye başkanlarının eleştirisini yanıtlayan Sosyal İşler ve Sağlık Bakanı Aino-Kaisa Pekonen, ”Hazırlık depolarımız boş değil. Bizim hala malzemelerimiz var ve bugün depolarımıza ek malzemeler aldık” dedi.

    Pekonen, salı günü Çin’den 2 milyon 230 bin maskenin Finnair tarafından uçakla getirildiğini söyledi. Hükümetin koruyucu malzemeler için hazırlık yaptığını belirttikten sonra ”Belki belediyeler ve özel sektörde hazırlıklı olmalıydı. Devletin hazırlık yapması yeterli değil, belki herkes hazırlıklı olmalıydı” diyerek ortak açıklama yapan belediyeleri eleştirdi.

    DOLANDIRICILARA MASKE SATIN ALMA GÖREVİ VERİLDİ

    Ancak aradan çok geçmeden Pekonen’in sözünü ettiği Çin’den getirilen maskelerin standartlara uymadığı hastane ve sağlık ocaklarında kullanılabilecek standartlarda olmadığı anlaşıldı. Devletin alımlarından sorumlu kurumun yolsuzluk, dolandırıcılık ve yer altı dünyasıyla ilişkileri olduğu bilinen iki firmayı maske satın almak için görevlendirdiği açığa çıktı.

    Kurumun maske satın almakla görevlendirdiği kişilerden biri Estonya’da güzellik kliniği işleten Tiina Jylhe adlı bir iş insanı. Diğeri ise parfüm branşında İngiltere, Ukrayna ve Estonya’da şirketleri bulunan ve yeraltı dünyasıyla ilişkileri olduğu bilinen Onni Sarmeste.

    Hbl gazetesine açıklama yapan Tiina Jylhe, şirketinin Çin’den maske ithal edip Finlandiya satmak için girişimde bulunduğu sırada Onni Sarmanse’nin alım merkeziyle ilişkileri olduğunu söyleyerek devreye girdiğini ve devletten aldığı paraları Belçika’daki kendi hesabına aktardığını iddia etti. Sarmaste ise, Tiina Jylhe’yi kendisinden para çalmaya teşebbüs etmekle ve Jylhe’nin görevlendirdiği Hells Angels motosiklet çetesinin kendisini tehdit ettiğini ve bürosunun camlarını kırdıklarını öne sürüyor. 

    Basın toplantısında gazetecilerin eleştirel sorunlarını yanıtlayan alım kurumunun Genel Müdürü Tomi Lounema, korona pandemisinden dolayı malzeme temininde aceleci davrandıklarını ve satın alma işlerini yapacak firmaların geçmişlerini araştırmaya zaman bulamadıklarını söyleyerek kendini savundu.

    ÇALIŞMA BAKANI ACİL SORUŞTURULMA İSTEDİ

    Çalışma Bakanı Tuula Haatinen, Twitter hesabından yaptığı açıklamada olanların acilen soruşturulması ve neden böylesi bir hatanın yapıldığının açığa çıkarılmasını istedi.

    Bu arada hükümet, koronavirüse karşı mücadelede 4,1 milyar kronluk ek bütçe hazırladı. Bunun 600 milyon kronu koruyucu ekipman ve malzemeler için harcanacak. Hükümet ayrıca sınır denetimlerinin bir ay süre uzatılmasını, bar ve restoranların mayıs ayı sonuna kadar kapalı tutulmasını kararlaştırdı. 

    Finlandiya’da Kovid-19 virüsüne yakalananların sayısı 2 bin 769, ölenlerin sayısı ise 42.

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