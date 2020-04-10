İçişleri Bakanlığı, 31 ilde 48 saatlik sokağa çıkma yasağı ilan etti

İçişleri Bakanlığı, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında bu gece yarısından itibaren 48 saat geçerli olmak üzere 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı uygulanacağını belirtti.

İçişleri Bakanlığının genelgesinde "10.04.2020 tarihi saat 24:00 ile 12.04.2020 tarihi saat 24:00 arasında Büyükşehir statüsündeki 30 ilimiz (Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van) ile Zonguldak il sınırları içinde bulunan tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları yasaklanmıştır" ifadeleri yer aldı. (HABER MERKEZİ)

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