10 Nisan 2020 21:18

Burhan Kuzu hakkında 5 yıla kadar hapis cezası istemi

Eski AKP Milletvekili Burhan Kuzu hakkında İranlı uyuşturucu baronu Zindaşti'nin tahliye edilmesiyle ilgili soruşturmada "nüfuz ticareti" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis istendi. 

Fotoğraf: DHA

  • ANASAYFA
  • POLİTİKA
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    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında "suç örgütü liderliği ve cinayete azmettirme" suçlarından tutuklanan İranlı uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti'nin tahliye edilmesi için yargı mensuplarına baskı yaptığı iddia edilen eski AKP Milletvekili Burhan Kuzu hakkında "nüfuz ticareti" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis istendi. 

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, eski AKP milletvekili Prof. Dr. Burhan Kuzu'nun, Sulh Ceza Hakimi olan Cevdet Özcan'ı arayarak Zindaşti'nin tutuksuz yargılanması için baskı yaptığı, Kuzu'nun ayrıca tahliye verilmesi üzerine de itiraz merci hakimini arayarak Zindaşti'nin tutuksuz yargılanmasını söylediği yer aldı. İddianamede, Burhan Kuzu'nun suçlamaları reddettiği ifade edildi.

    Kuzu'ya Zindaşti'nin menfaatine yönelik hareket ettiği ve tahliye edilmesi için nüfuzunu kullandığı belirtilerek "nüfuz ticareti" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis istendiği kaydedildi. İddianame kabul edilirse Burhan Kuzu, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak. 

    NE OLMUŞTU?

    İranlı uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti’yi tahliye ettirdiği iddia edilen eski AKP Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu üyesi Prof. Dr. Burhan Kuzu, “Şahsı asla tanımam ve olayla da hiçbir ilgim yoktur” derken, Zindaşti’yle yemek yerken çekilmiş fotoğraflarının ortaya çıkmasının ardından “2011 veya 2014... Vatandaşlık için yardım istedi. Vatandaşlık Genel Müdürlüğü’ne müracaat etti. Ben de genel müdürü aradım yardımcı olmalarını istedim. Müdür bir ay sonra bana döndü, ‘hocam bu adamın sıkıntıları falan var’ dedi. Ben de sıkıntı varsa kalsın dedim. Bir daha da görmedim adamı, ilk ve son görüşümdü” demişti.

    ZİNDAŞTİ'NİN KARANLIK GEÇMİŞİ

    Naci Şerifi Zindaşti ilk olarak 24 Eylül 2007’de Büyükçekmece’de düzenlenen operasyonda 75 kilo eroinle yakalanıp tutuklanmasıyla gündeme geldi. Zindaşti aynı yıl Gülen Cemaati ile bağlantılı Savcı Zekeriya Öz’e bir ifade verdi ve bu ifade sonrasında “gizli tanık” olmak şartıyla serbest bırakıldı.

    Ergenekon davasında gizli tanıklık yaptı, 'FETÖ' tutuklusu ABD Konsolosluğu çalışanı Metin Topuz'la görüştüğü belirtildi.

    2014'te Büyükçekmece'deki uyuşturucu hesaplaşmasında kızı Arzu Şerif Zindaşti ve şoförü Devrim Öztunç hayatını kaybetti. İntikam için 2 kişiyi infaz ettirdi ancak yanlış kişileri öldürttüğü anlaşıldı.

    Asıl tetikçinin Birleşik Arap Emirliklerinde olduğunu öğrendikten sonra Dubai'de infaz talimatı verdi. B.A.E. polisinin şüpheliyi yakalamak üzere olduğunu anlayınca infaz talimatı verdiği tetikçisini Panama'da öldürttü.

    Kızının ölümü nedeniyle suçladığı Orhan Ünğan'ın avukatı Kudbedin Kaya, 2017'de öldürüldü.

    NASIL TUTUKLANDI, NASIL SERBEST KALDI?

    6 Nisan 2018’de Büyükçekmece’de bir villaya düzenlenen operasyonla eşi, suç örgütünün 4’ü polis 8 üyesi ile birlikte gözaltına alındı. Eşi ve 3 zanlı ise serbest bırakılırken Zindaşti, 2’si polis 5 adamı ile birlikte tutuklandı.

    19 Ekim Cuma günü uyuşturucu baronu Zindaşti’nin avukatı “tutukluluk incelemesi” için İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği’ne başvurdu. Başvuruyu değerlendiren 5. Sulh Ceza Hâkimi Cevdet Özcan, Zindaşti ve 3 adamı hakkında “tahliye” kararı verdi. Bunun üzerine tutuklular gece saat 23.30 sıralarında Silivri Cezaevi’nden çıktı. Soruşturma savcısının tekrar itirazı üzerine yeniden tutuklanmak istenen Zindaşti ve adamları iki mahkeme arasındaki 3 saat gibi kısa sürede cezaevinden çıkıp ortadan kayboldu.

    FATİH ALTAYLI, KUZU'YU İŞARET ETTİ

    Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) olayla ilgili soruşturma başlattı ve tahliye kararını veren İstanbul 5. Sulh Ceza Hâkimi Cevdet Özcan’ın görev yeri değiştirilerek Küçükçekmece Adliyesi’ne hâkim olarak gönderildi. Gazeteci Fatih Altaylı konuyla ilgili kaleme aldığı yazıda hâkimin “İktidar partisinden eski milletvekili beni sürekli arayarak bu şahsın mutlaka tahliye edilmesi gerektiği yönünde telkinde ve baskıda bulundu” şeklinde ifade verdiğini belirtti. Altaylı, eski milletvekili için “Hani her kabine değişikliği öncesi ‘Bu kez bakan olur’ denilip de bir türlü olamayan bir milletvekili var ya” ifadelerini kullanarak Kuzu’yu işaret etti. Altaylı’ya yanıt veren Burhan Kuzu, “Ben ne o İranlıyı tanırım ne de o hâkimle görüşmem oldu. Hele hele duygusallık dediğin para işleri benim asla yapmayacağım işler. Bu bilgiyi kim verdi size bilmem” dedi. Altaylı’nın gündeme getirmesiyle ortaya çıkan Burhan Kuzu ve Zindaşti ilişkisini kanıtlayan görüntüler Cumhuriyet’in haberiyle ortaya çıktı. Görüntülerde Burhan Kuzu, Zindaşti ve beraberindeki 3 kişi ile birlikte bir et lokantasında yemek yedikleri görülüyordu.

    Zindaşti’nin kızı ve şoförünün öldürülmesine ilişkin yargılaması süren ve Maltepe Cezaevi’nde tutuklu bulunan Orhan Ünğan, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na “yargıya müdahale ettiği” gerekçesiyle Kuzu ile ilgili suç duyurusunda bulunmuştu. 

    Zindaşti’nin tahliyesine ilişkin soruşturma başlatan Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nun (HSK) görevlendirdiği müfettişlere ifade veren cumhuriyet savcısı Ercan Devrim ile hâkimler Özkan Gürel ve Ersin Öztürk, “Sürekli arıyordu. İran ile ilişkiler için serbest kalmalı diye” diyerek Kuzu’nun Zindaşti’nin tahliyesi için yaptığı baskıları detaylarıyla anlatmıştı. (HABER MERKEZİ) 

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